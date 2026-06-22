La valorización de los deshechos

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta prevé reducir un 15 por ciento la generación de residuos en el año 2030, periodo en el que pondrá en marcha medidas que supongan una importante apuesta por la valorización energética de los desechos y que contemplan la inversión de 7,28 millones, sobre todo en materia de prevención, programa para el que se destinará 2,52 millones del global.

Así lo recoge la primera revisión del Plan Integral de Residuos de Castilla y León (Pircyl). Además de la prevención, el documento prevé una inyección de 1,97 millones a información y control; un millón a residuos de competencia no municipal; 710.000 euros para aquellos que sí corresponden a las administraciones locales; 830.000 euros para los residuos de construcción y demolición; y 270.000 euros para programas de flujos específicos. Entre los aspectos más relevantes de esta primera revisión, que se ha centrado en abordar los principales retos identificados en el diagnóstico y en los perfiles ambientales realizados para evaluar el desempeño del plan, se analizan los modelos estratégicos de gestión para adaptarlos a la normativa vigente y alinearlos con los objetivos comunitarios en cada uno de los flujos, con especial atención al de los residuos de competencia municipal; se contemplan medidas para áreas prioritarias de actuación sobre los residuos domésticos mezclados, biorresiduos, envases y residuos de envases y residuos de construcción y demolición.

Se introducen programas específicos destinadas a la reducción del desperdicio alimentario y de la basura dispersa; se plantea una apuesta «clara», alineada con el Plan Marco Estatal, por la valorización energética como medida clave para la reducción del depósito de residuos en vertedero; se establecen modelos estratégicos para la gestión de residuos de envases y de neumáticos al final de su vida útil, en cumplimiento de la normativa aplicable; se refuerza la inspección y control de infraestructuras de gestión y producción de residuo; y se da un impulso de la declaración de subproductos y de fin de la condición de residuo. Así, si se entra al detalle de las previsiones a futuro, la revisión plantea una reducción del 50 por ciento en 2030 de los residuos alimentarios per cápita en el plano de la venta minorista y de los consumidores, respecto a 2020; y que se reduce al 20 por ciento para las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro.

Otro de los retos es disminuir un cinco por ciento en 2030 y un diez en 2035, los residuos de envases generados per cápita con respecto a 2018. Si se analiza únicamente los de plástico, el objetivo es bastante ambicioso: reducir en un 90 por ciento, en 2029, el peso de recogida separada de botellas de plástico para bebidas de hasta tres litros de capacidad.

También se prevé que se alcance el reciclaje del 85 por ciento del peso de residuos de envases de papel y cartón en 2030; el 73 por ciento de las pilas y baterías portátiles (un 80 por ciento si son de plomo y un 70, si son de litio). Otra novedad la representa la recogida de neumáticos, cuya preparación al final de la vida útil (segundo uso y recauchutado) deberá alcanzar el 15 por ciento en 2030.

Así, el reciclado y valoración material del total de del conjunto de materiales deberá alcanzar, según la revisión, al menos el 59 por ciento al final de la década, y el 65 por ciento en 2035. El porcentaje llegará al cien por cien para el reciclado y valorización del acero. En resumen, el documento establece que esta revisión se requería para su adaptación normativa e integración de los resultados de las evaluaciones de seguimiento del plan, una opción que introduce mecanismos más eficaces de prevención, amplía la capacidad de valorización, refuerza la responsabilidad ampliada del productor y pone el foco en la mejora de los sistemas de recogida, tratamiento y control.