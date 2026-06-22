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Los servicios de emergencia de la Junta lograron rescatar a última hora de la tarde de ayer al espeleólogo de 32 años que resultó herido al resbalarse y sufrir una caída de unos siete metros cuando realizaba un rappel en un paso angosto conocido como el Paso del Reloj, antes de llegar a la Sala de Prensa, en la cueva de Valporquero.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias movilizó al Grupo de Rescate y Salvamento, al GREIM de Sabero, a la UME y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de La Robla para que el espeleólogo fuese evacuado “en el menor tiempo posible”, informaron a Ical desde el Ejecutivo regional.

El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil (CCE) de la Junta dirigió desde las 16.33 horas el operativo de rescate del espeleólogo accidentado. Según la información facilitada por el alertante al número de emergencias 1-1-2 de Castilla y León, el accidente se produjo en el sector Sil de Perlas. El herido se encontraba acompañado por otro espeleólogo, disponía de agua y una manta térmica le protegía del frío mientras esperaban la llegada de los equipos de rescate.

Inmediatamente después de recibir el aviso, y tras determinar la estrategia que permitiera la respuesta más rápida y eficaz, el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil movilizó al Grupo de Rescate y Salvamento (GRS) de Protección Civil de la Junta de Castilla y León, activando a dos rescatadores especializados, uno de ellos, una rescatadora enfermera. Fuentes de la Junta destacaron que “la activación del GRS resulta especialmente relevante en este tipo de incidentes, ya que permite que la víctima reciba atención sanitaria especializada desde los primeros momentos de la intervención, facilitando una valoración médica, la estabilización del herido y la preparación para una extracción segura en un entorno especialmente complejo”.

Asimismo, a través de la Guardia Civil (COS) de León, se solicitó la activación del GREIM de Sabero para prestar apoyo al GRS durante las labores de rescate. Cabe destacar que también se recibió ofrecimiento de la Unidad Militar de Emergencias (UME), ya que se encontraban en la zona. Así, debido a la complejidad técnica de la intervención y a la previsión de una operación prolongada en el tiempo, se activó la colaboración de la UME, que se desplazó a la zona para reforzar el dispositivo.

Por otro lado, el Centro Coordinador de Emergencias movilizó a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de La Robla, con el fin de que proporcionase apoyo logístico y cobertura a los distintos intervinientes del operativo.

Los especialistas del Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil comenzaron a trabajar en el interior de la cavidad a partir de las 17.30 horas para alcanzar al herido y proceder a su valoración, estabilización y posterior evacuación. A las 19.00 horas accedieron a la cavidad intervinientes del GREIM y de la UME.

Sobre las 20:00 horas, los rescatadores que trabajaban en el interior de la cavidad comunicaron que habían llegado hasta el espeleólogo herido y le habían inmovilizado y colocado en una camilla específica para rescates en cavidades. A continuación, se inició una “compleja maniobra de evacuación” mediante porteo a través de los diferentes pasos de la cueva, instalando diversos sistemas de cuerdas, polipastos y otros dispositivos de progresión y rescate para superar los obstáculos existentes y facilitar el movimiento de la camilla por un entorno especialmente exigente desde el punto de vista técnico.

Finalmente, los intervinientes sacaron de la cavidad al herido que fue atendido por el personal sanitario de Sacyl que se encontraba en el lugar.