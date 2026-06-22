Decretado nivel 1 para un fuego en Valdepiélago en el que trabaja una veintena de medios

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

La Junta ha decretado Índice de Gravedad 1 para un incendio que se ha declarado en Valdepiélago y en el que trabaja una veintena de medios aéreos y terrestres.

El nivel se ha decretado por la previsión de tardar más de doce horas en lograr su estabilización, señala la Consejería de Medio Ambiente a través de sus medios de difusión.

El incendio comenzó en la medianoche --00.21 horas-- en este municipio por causas que se están investigando. El dispositivo desplegado esta mañana consta de un técnico, seis agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, tres brigadas, tres autobombas y un bulldózer, así como dos medios aéreos.