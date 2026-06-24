Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Leticia García, ha exigido hoy al secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, que dé explicaciones del "chivatazo" sobre el registro de ayer en el Ayuntamiento de Soria y que acabó con la detención de seis personas.

"Tiene su teléfono, sus mensajes, sus llamadas y puede explicar claramente y decir quién y cuándo le avisó de esa actuación. Porque es evidente que el chivatazo lo tuvo. Estamos hablando de un delito evidente que es la violación de secretos y esto es muy grave porque el señor Martínez puede estar encubriendo un posible delito de violación de secretos", ha criticado la 'popular' en rueda de prensa.

Leticia García ha recordado los lazos que unen a Carlos Martínez con el consistorio soriano, del que fue su regidor hasta el pasado mes de abril, y donde, en sus propias palabras, dejó un alcalde "impuesto" --en referencia a Javier Antón Cacho--. "Tuvieron que renunciar hasta once personas para que entrase su hombre de confianza", ha abundado.

Al hilo de estas palabras, y "bajo el principio de la presunción de inocencia", la 'popular' ha calificado de "muy graves" los hechos que se investigan --tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal, ha citado-- y ha señalado que una de las detenidas, la concejala delegada de Turismo y de Medio Ambiente, Yolanda Santos, era de su "confianza".

Por todo ello, ha exigido "explicaciones públicas" al líder de los socialistas al considerar una "falta de respeto" la remisión de un "comunicado" en el que Carlos Martínez señaló que estaba "tranquilo". "No nos interesa, no nos preocupa en absoluto el estado de ánimo del señor Martínez. Lo que nos preocupa es que dé las explicaciones oportunas a los ciudadanos porque estamos hablando de lo que se hace con el dinero de los bolsillos de los ciudadanos de Soria y de Castilla y León. Eso es lo que de verdad nos preocupa", ha lamentado.

En este punto, Leticia García, ha citado unas declaraciones que el socialista hizo a 'El País' en las que reconocía que el lunes le habían comunicado el registro en el Consistorio pero "por un delito más leve", y que, posteriormente, el medio aludido matizó, para hablar de "chivatazo".

El propio PSCyL, en un comunicado remitido a los medios cerca de las 22.00 horas hablaba de ello en los siguientes términos: "Martínez asegura estar al tanto de la investigación iniciada ya que se lo comunicaron desde el Ayuntamiento esta mañana, y no ayer como figuraba erróneamente publicado en un medio de comunicación".

Unos argumentos que desde la bancada 'popular' no se creen. "Solo hay que ver la literalidad de las declaraciones", ha continuado para insistir que, independientemente de que lo conociera "el lunes o el martes tenía conocimiento previo a las propias actuaciones".

"Él se refiere a que le habían dicho que era un delito leve y que no se corresponde con lo que luego ocurrió. Si el señor Martínez hubiera conocido por la prensa, como conocimos los demás, las actuaciones, no hablaría en ese tiempo verbal y no diría delitos leves porque ya estaría hablando de detenciones y de unas investigaciones mucho más serias", ha argumentado.

En este punto, ha cuestionado si al conocer esa información con antelación tuvo tiempo "suficiente para poder avisar a personas de confianza" en el Ayuntamiento y apuntar a una "posible destrucción de pruebas".

"Todo huele fatal", ha concluido para apuntar a que su partido no descarta iniciar todas las acciones, incluidas las legales, ante estos hechos. "El modus operandi del PSOE frente a la corrupción se está replicando también en Castilla y León", ha zanjado.