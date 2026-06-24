Mañueco anuncia un plan cuatrienal de apoyo a las víctimas del terrorismo y promete desarrollar la ley autonómica

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, clausura el acto conmemorativo del 'Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo de Castilla y León'.Rubén Cacho

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El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció hoy que su nuevo gobierno aprobará un plan cuatrienal de medidas de apoyo y protección a las víctimas del terrorismo, que además será “transversal” e implicará a todas las consejerías. Además, prometió el desarrollo reglamentario de la ley autonómica de Reconocimiento y Atención a las Víctimas del Terrorismo, aprobada en septiembre de 2017.

Fernández Mañueco, que clausuró el acto conmemorativo del 'Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo de Castilla y León', celebrado en el Monasterio de Nuestra Señora de Prado de Valladolid, recogió la reclamación del presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, Sebastián Nogales, que pidió desarrollar la normativa autonómica en esta materia.

“Vais a seguir contando con todo nuestro apoyo por vuestra espléndida y perseverante labor", dijo el jefe del Ejecutivo autonómico, ya que en su opinión la “memoria” de las víctimas es la “garantía” para que el terrorismo no tenga “nunca cabida” en la sociedad. “Que el recuerdo y el homenaje a las víctimas del terrorismo siga siendo conciencia viva de nuestra tierra”, deseó el dirigente ‘popular’.

En una jornada cargada de “solemnidad”, “simbolismo” y “significado” y que “brota de lo más profundo” del corazón, Fernández Mañueco calificó de “despreciable cambiar votos por sangre”. “En política no puede valer todo”, apuntó el presidente de la Junta, quien denunció el “dolor totalmente injusto” que sufren las víctimas porque consideró que representan el “sacrificio” y la “resistencia” frente a la “sinrazón” de la violencia y el miedo.

“No admitimos ningún intento de equiparar a víctimas y a verdugos. Rechazamos absolutamente esa posverdad que nos construyen para blanquear el terrorismo, a sus sicarios y también a sus herederos”, remarcó el presidente, quien se refirió al “aberrante” argumento de que “todo el dolor causado es por comprensibles motivos políticos”. “Nada más lejos de la realidad”, añadió para calificar de “indignante” que se asuma esto por un “miserable” apoyo político y para convertir a los herederos del terrorismo en unos “aliados útiles”.

Por el contrario, citó a un socialista “con principios” como Alfredo Pérez Rubalcalba, ya fallecido, para señalar que en su momento advertía de que una vez vencido el terror, faltaba evitar que los derrotados impusieran su falso relato. Por ello, aseguró, abominan de aquellos que tratan de imponerlo al afirmar que Bildu es un partido “progresista y democrático” que ha contribuido a la paz, lo que tachó de “indignidad".

“No estamos ni en blanqueos, ni en olvidos. En Castilla y León no lo aceptamos. Sabemos muy bien de qué lado queremos estar. Estamos del lado de las víctimas, y lo vamos a estar siempre. Y por eso vamos a seguir manteniendo la historia del terrorismo en nuestros planes de estudio, para formar a ciudadanos concienciados y conscientes”, sentenció. Por ello, avanzó que se mantendrán los Premios de Deslegitimación del Terrorismo y el programa Testimonio en las Aulas.

Distinciones

El presidente reconoció que esta entrega de distinciones no pretende compensar el “sufrimiento”, sino honrar a las víctimas, porque su “causa” es la “de la justicia” y la “de todos”. “Vuestra dignidad nos fortalece. Vuestra dignidad fundamenta nuestra memoria. Vuestra dignidad enriquece también nuestro patrimonio moral. Sois desde luego una lección cívica para todos", añadió Fernández Mañueco, quien les trasladó en nombre de la Comunidad su “profundo respeto y cariño”.

Igualmente, puso en valor la “extraordinaria muestra del compromiso” del Colegio Nuestra Señora del Rosario nos ha ofrecido una extraordinaria muestra del compromiso de la comunidad educativa con el recuerdo, el respeto y el reconocimiento de las víctimas. La memoria, insistió, tiene que ser "enseñada, cuidada y también proyectada”.

Por su parte, el presidente de la AVT de Castilla y León subrayó que con este acto Castilla y León vuelve a decir que no olvida, si bien Sebastián Nogales señaló que el reto es que este mensaje se mantenga en el futuro. “No pedimos compasión”, dijo sino “respeto”, “recuerdo” y “memoria de verdad” porque hizo hincapié en que no son víctimas de un conflicto político, sino de una “agresión” contra la vida, la libertad y la democracia.

“Recordar no es abrir heridas. Las heridas, para muchas víctimas, nunca se cerraron del todo. Recordar es hacer justicia. Recordar es enseñar. Recordar es transmitir a las nuevas generaciones que la convivencia democrática no es un regalo irreversible, sino una conquista que hay que cuidar cada día”, aseveró.

Acto institucional

El acto, que comenzó con la actuación de un coro, consistió en la entrega de las medallas a víctimas del terrorismo de la Comunidad: Javier Vicente Antonio, José Manuel Vicente Gajate, Sofía Jiménez Calvo, Rafael Vázquez Rodríguez, Roberto Miguel Miguel, Rodrigo Zurrón, Soraya Zurrón Rioja, Adrián Zurrón Mateos, Fernando Ramón Carrillo Oliver y Marceliano Gutiérrez Rodríguez.

Además de Fernández Mañueco, asistieron el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez; los consejeros de Educación y Cultura, Turismo y Deporte, María Pardo y Alberto Díaz Pico, además del presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y la delegada territorial de la Junta, Raquel Alonso.