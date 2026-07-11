Fallece la joven de 24 años herida en un accidente en el recinto del Motorbeach de Vinuesa (Soria)

Publicado por Agencias Soria Creado: Actualizado:

Una mujer de 24 años, natural de Asturias, ha muerto tras haber resultado herida después de sufrir un accidente de moto en el interior donde se celebra el Motorbeach Festival, en Vinuesa (Soria), según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

El incidente se produjo a primera hora de la tarde de ayer, en el acceso de la SO-811 hacia uno de los circuitos del recinto motero. Tras el suceso se avisó al 112 de que había habido un accidente en el que estaban involucrados una moto y un turismo en Vinuesa, con una persona inconsciente.

Se trasladó aviso a Guardia Civil de tráfico de Soria y a Emergencias sanitarias- Sacyl, que envió un helicóptero medicalizado, según el 112. Posteriormente, la joven fue trasladada en estado crítico al centro hospitalario de Burgos, lugar en el que hoy ha fallecido.

A este suceso se suman las casi 300 denuncias interpuestas por la Guardia Civil en los dos primeros días del evento que afronta este sábado su última jornada con una gran afluencia de gente rozando las 5.000 personas, según han informado estas mismas fuentes.