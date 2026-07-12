Feijóo encumbra a un ‘Ayuser’ que entierra lo ‘wok’ para llenar iglesias y plazas de toros

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

A sus 25 años, Ignacio Dancausa se ha convertido en el nuevo líder de Nuevas Generaciones (NNGG) del PP, puesto al que llega con la confianza del líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, después de cuatro años al frente de la organización juvenil en Madrid, donde llegó avalado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso. En su discurso de aceptación, el también concejal del PP en el Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid) ha agradecido a la presidenta madrileña por ser la primera persona en este partido que confió en él y se ha autoproclamado ‘Ayuser’, por la forma que ella tiene «de afrontar la vida y de afrontar la política».

«Una de las cosas más importantes que nos caracterizan a los 'Ayuser' es que nuestra mayor prioridad política es echar a Pedro Sánchez y hacer a Alberto Núñez Feijóo el próximo presidente del Gobierno de España», afirmó ante varios miembros de la directiva del PP, entre ellos Feijóo y su número dos, Miguel Tellado. También estaba el número dos de Ayuso, Alfonso Serrano.

Dancausa, candidato único tras pactar con otras dos personas que anunciaron su precandidatura, ha conseguido el 96,5 % de los votos válidos tras la votación en el XVI Congreso de NNGG que se celebra en Valladolid y que será clausurado por Feijóo. Toma el relevo de la diputada vasca Bea Fanjul, que abandona el cargo tras cinco años al frente de la organización.

En su discurso, Dancausa certificó que el 'wokismo' está «oficialmente muerto» y afirmó que los jóvenes son la generación más liberal, la que está recuperando la fe y «la idea de España» y la que está volviendo «a llenar las iglesias y las plazas de toros».

«Este proyecto nace para que los jóvenes no volvamos a ser olvidados por la política nunca más», afirmó Dancausa, quien agregó que esto no va de PSOE contra PP o de derecha contra izquierda, sino de los jóvenes «contra un Gobierno», el de Pedro Sánchez, que los quiere «dependientes, pobres y tristes».

Dancausa hizo este discurso en la clausura del XVI Congreso Nacional de NNGG del PP celebrado en Valladolid —ciudad que él mismo bautizó como «Fachadolid»—, donde avisó a todas las personas a las que ha dado responsabilidades orgánicas de que tienen «la obligación de activistas» y «salir» de sus zonas de confort poniendo a Miguel Ángel Blanco, concejal de Ermua que fue asesinado por ETA en 1997, como ejemplo. Enmarcó su nombramiento como el hito que inicia «la edad dorada» de las Nuevas Generaciones del PP, e hizo hincapié en que todos los cargos deben hacer de «influencers de las ideas de la libertad» y captar nuevo talento».

«Nuestra mayor prioridad política es echar a Pedro Sánchez y hacer a Alberto Núñez Feijóo el próximo presidente del Gobierno»

Feijóo ante el PP: «Me da igual que me critiquen» El presidente del PP se defiende y asegura que está en política "para lanzar mensajes valientes". Subió al escenario al ritmo de los Ramones, y algo de la rebeldía del grupo de punk pareció mostrar este sábado Alberto Núñez Feijóo. Lejos de rebajar el tono y matizar sus posiciones, el líder del PP se enfrentó al rechazo que ha recibido por sus declaraciones sobre la ley de nietos, los bebés no nacidos y sobre todo, el absentismo laboral. "Me da igual que me critiquen porque yo estoy en política para dar mensajes valientes y para dejar a los jóvenes un país mejor", proclamó Feijóo en un mitin en Valladolid durante el congreso de Nuevas Generaciones.

Tras poner sobre la mesa en los últimos días tres debates que incluso dentro de su partido no han caído demasiado bien, Feijóo evitó dar un paso atrás y trató, en cambio, de defender sus argumentos. Sobre la reforma de la ley de nietos, que puede abrir la puerta a la incorporación al censo de nuevos votantes, el líder popular ironizó con que "no se pueda dudar de las intenciones de Pedro Sánchez antes de unas elecciones, ese espíritu puro y limpio, el espíritu de las primarias". Y sobre las ayudas a las familias antes de que nazcan los bebés, apuntó que él mismo, como presidente de la Xunta de Galicia, en 2011, aprobó medidas similares a las que ha propuesto ahora al alimón con Isabel Díaz Ayuso.

Pero su declaración más firme llegó cuando se paró a defender su postura sobre las bajas laborales. "Me han criticado por decir que los empresarios y los emprendedores no tienen que pagar la caradura de unos pocos y por asegurar que los trabajadores honrados no tienen que cubrir el hueco de los que no lo son. Si me critican por todo esto, es que vamos por el buen camino", se congratuló. "Somos el partido de la reforma y vamos a reformar lo que no funciona", justificó.