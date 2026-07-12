El Motorbeach Festival en Vinuesa (Soria) deja dos nuevos heridos en accidentes ocurridos durante la madrugada

Publicado por Agencias Soria Creado: Actualizado:

El Festival Motorbeach, que finaliza este domingo su cuarta edición en Vinuesa (Soria), ha sumado esta madrugada dos nuevos accidentes con dos jóvenes heridos. Uno de ellos fue trasladado al Hospital de la capital soriana. Estos dos individuos se suman al siniestro en el que perdió la vida una joven de 24 años.

Según ha informado este domingo el servicio de emergencias de Castilla y León, alrededor de las 4.00 recibió el aviso de un accidente de moto en el municipio de Vinuesa. El recinto próximo a la carretera SO-811 fue el lugar desde donde se solicitó asistencia sanitaria para un joven que se encontraba inconsciente.

Tras dar aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a las emergencias sanitarias de Sacyl, al lugar se desplazaron una ambulancia con soporte vital básico, personal médico del punto de atención continuado de Covaleda y una unidad medicalizada de emergencias, que trasladó al joven al Complejo Asistencial de Soria.

En torno a las 5.10 horas, las emergencias sanitarias recibieron un nuevo aviso desde ese mismo punto. En este caso, se trataba de un hombre más mayor, que estaba consciente y que presentaba una lesión en una pierna.

Incidentes previos

Durante la jornada del viernes 10 de julio se recibieron otros tres avisos. Uno de ellos fue de máxima gravedad, cuyo desenlace fue el fallecimiento de una joven de 24 años, natural de Asturias. También se solicitó asistencia sanitaria para dos hombres adultos de mediana edad, uno de ellos con heridas de consideración en una pierna. Además, el 112 ha apuntado que, durante la mañana del sábado, se recibieron dos avisos que fueron atendidos por otros medios.