Examen al nuevo Gobierno de Mañueco

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

Los vicepresidentes de la Junta, Carlos Pollán (primero) e Isabel Blanco (segunda), y el resto de consejeros se someten desdehoy al examen de las Cortes sus programas de gobierno para esta XII legislatura. Las comparecencias, que se inician este lunes ante las comisiones parlamentarias, se celebrarán durante seis jornadas, por lo que no finalizarán hasta el próximo 20 de julio.

Tras habilitarse julio como periodo extraordinario de sesiones, el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, de Vox, será el primero en comparecer mañana a partir de las 10.30 horas en la comisión correspondiente a su departamento. También lo hará este lunes a partir de las 16.30 horas la vicepresidenta segunda, Isabel Blanco, del PP, pero en la Comisión de la Presidencia al tener competencias, pero no cartera. El martes 14 llegará el turno del consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y por la tarde, del titular de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

El miércoles 15 de julio comparecerán los consejeros de Industria, Universidades, Empleo y Comercio y Medio Ambiente y Energía, Juan Carlos Suárez-Quiñones y María González Corral, respectivamente, ambos del PP. Al día siguiente, el jueves 16, a las 11.00 horas, lo harán la titular de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, del PP, y por la tare el de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, de Vox.

El viernes 17 de julio, sin embargo, sólo comparecerá a las 10.30 horas el responsable de Sanidad y Bienestar Social, el popular Alejandro Vázquez. El lunes 20 de julio, lo harán en el horario habitual la consejera de Educación, María Pardo, y por la tarde, el de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, de Vox.

La renuncia de tres procuradores de Vox —Fátima Pinacho, Jesús Jiménez e Ignacio Sicilia-, tras ser nombrados directores generales, deja vacantes siete puestos en las mesas de otras tantas comisiones permanentes de las Cortes, que no se cubrirán hasta que se conviertan en procuradores sus sustitutos, los vallisoletanos Silvia Guilarte y Mariano Veganzones, números cuatro y cinco de la candidatura a las Cortes en las pasadas elecciones de marzo, así como el burgalés Javier Martínez.

Con ello, Vox, tercer grupo de la cámara y socio de gobierno del PP, afronta estas comparecencias con once parlamentarios de los 14 que tiene en la cámara autonómica, si bien dos de ellos —Carlos Pollán y Alberto Díaz Pico— son miembros de la Junta y otros dos, Carlos Menéndez y Susana Suárez, forman parte de la Mesa de las Cortes como vicepresidente primero y secretaria tercera.

En estas comparecencias, las primeras de esta XII Legislatura, los vicepresidentes o consejeros intervienen sin límite de tiempo, tras lo que se abre un turno para que los portavoces de los grupos fijen posición. A continuación les responde el compareciente y se abre un segundo turno para los procuradores antes de que cierra el debate el representante del Gobierno autonómico. También se permite a los parlamentarios que no hayan tomado la palabra formular preguntas concretas.