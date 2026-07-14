Pollán avisa: "Que CyL sea tierra de acogida no significa que quepa todo el mundo"

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, de Vox, ha reivindicado ayer el «avance» y el «éxito» que ha supuesto haber abierto un «debate político y social» alrededor del concepto de «prioridad nacional» plasmado en los acuerdos de gobierno PP-Vox en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía que, según ha asegurado, inspirará la acción de gobierno esta legislatura. «Que Castilla y León, igual que el resto de España, sea tierra de acogida no significa que aquí quepa todo el mundo», ha aseverado el vicepresidente primero de la Junta que ha rechazado de forma tajante que España tenga contraída una deuda con algún país por haber exportado emigrantes en el pasado.

Dijo que la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales hará «cuanto esté en su mano» para poner las bases de un nuevo sistema de ordenación de flujos migratorios por el que «sólo» entrarán en España «quienes hayan sido requeridos» y siempre en función de los intereses y de las necesidades nacionales y anunció que CyL congelerá al mínimo legal la cooperación al desarrollo y priorizará a los países que colaboren con Castilla y León en la repatriación y retorno de menores en situación irregular.

El vicepresidente de la Junta abonará el Bono Nacimiento en una sola vez y no en dos, como hasta ahora, e incrementará la cuantía de forma progresiva en función de la renta y del número de hijos para enviar el mensaje de que «tener hijos no puede ser una dificultad añadida, sino una decisión respaldada por las instituciones». También dijo que la Junta solicitará «por sistema» a la Fiscalía pruebas de determinación de edad para los menores extranjeros no acompañados que lleguen a la Comunidad. Y anunció que el acceso a ayudas y prestaciones públicas se inspirará en el principio de «prioridad nacional», mediante requisitos reforzados de arraigo y vinculación con el territorio, así como una mayor relación entre las ayudas y la trayectoria de cotización y contribución al sistema.

El PSOE ve en los anuncios de Pollán «las capitulaciones de Mañueco» y se mostró «escandalizado» ante la «crudeza» de las afirmaciones del vicepresidente. El portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha pedido de manera sarcástica a Pollán que cambie la prioridad nacional por la «prioridad para Soria». El PP defendido el programa de legislatura de Carlos Pollán en el que ve un «reflejo» del «amplio y detallado» acuerdo de gobierno.