El PP de León confía de nuevo en Marco Morala para luchar por la Alcaldía de Ponferrada en 2027
Será la tercera vez que encabece la lista 'popular' en la capital berciana
El PP de León confía de nuevo en el actual alcalde de Ponferrada, Marco Morala, para liderar la lista ‘popular’ en la capital berciana de cara a las próximas elecciones municipales de 2027. Así se decidió en el Comité Provincial del partido, aunque esa decisión deberá ser ratificada tanto a nivel autonómico como nacional.
Morala accedió a la alcaldía de la ciudad en 2023, en la segunda vez que se presentó como candidato por el PP en Ponferrada. Fue gracias a un acuerdo de gobierno alcanzado con Coalición por el Bierzo, apoyado, en la investidura, por Vox.
En el mandato anterior, entre 2019 y 2023, ejerció como líder de la oposición, en una legislatura bajo mandato socialista, con Olegario Ramón como regidor.