El PP de León confía de nuevo en Marco Morala para luchar por la Alcaldía de Ponferrada en 2027

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El PP de León confía de nuevo en el actual alcalde de Ponferrada, Marco Morala, para liderar la lista ‘popular’ en la capital berciana de cara a las próximas elecciones municipales de 2027. Así se decidió en el Comité Provincial del partido, aunque esa decisión deberá ser ratificada tanto a nivel autonómico como nacional.

Morala accedió a la alcaldía de la ciudad en 2023, en la segunda vez que se presentó como candidato por el PP en Ponferrada. Fue gracias a un acuerdo de gobierno alcanzado con Coalición por el Bierzo, apoyado, en la investidura, por Vox.

En el mandato anterior, entre 2019 y 2023, ejerció como líder de la oposición, en una legislatura bajo mandato socialista, con Olegario Ramón como regidor.