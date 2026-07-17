25.000 intervenciones quirúrgicas perdidas: El consejero de Sanidad y Bienestar Social Castilla y León señala que la huelga médica tendrá un “coste inasumible”

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El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez, ha anunciado hoy la aprobación durante esta Legislatura de un nuevo Plan Integral de Reducción y Mejora de las Listas de Espera y Optimización de la Atención. El objetivo pasa por recuperar los niveles de actividad asistencial alcanzados por Castilla y León antes del conflicto derivado de la reforma del Estatuto Marco. Así pues, se pretende volver a situar a la Comunidad entre las autonomías con mejores tiempos de respuesta en cuanto al Sistema Nacional de Salud.

Durante su comparecencia en las Cortes para presentar el programa de actuaciones de la XII Legislatura, Vázquez ha denunciado que la huelga médica provocada por la reforma impulsada por el Ministerio de Sanidad está teniendo un "coste inasumible”. En consecuencia, de seguir, supondrá dejar de realizar más de 25.000 intervenciones quirúrgicas programadas al finalizar el año, lo que ha calificado de "25.000 oportunidades asistenciales perdidas" y que conllevará que miles de pacientes tengan que esperar más tiempo para ser intervenidos. A su juicio, la única responsable de resolver esta situación es la ministra de Sanidad, Mónica García, ya que se trata de un conflicto de ámbito estatal.

También, ha señalado que durante el primer semestre de 2026 se han realizado 12.500 intervenciones quirúrgicas programadas menos que en el mismo periodo de los dos ejercicios anteriores. También ha asegurado que, de haberse mantenido el ritmo habitual de actividad, más de 11.000 pacientes habrían abandonado la lista de espera quirúrgica.