Diario de León

Renovación del PP en las capitales de provincia para las elecciones municipales: descubre los candidatos

Castilla y León será el territorio con más renovación en los candidatos del PP de todo el país, con cinco de los once nuevas caras

Candidatos del PP en las capitales de provincia de Castilla y León para las elecciones municipales de 2027.

Candidatos del PP en las capitales de provincia de Castilla y León para las elecciones municipales de 2027.DL

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EFE
A Coruña

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El PP ha comunicado este viernes que en las próximas elecciones municipales de 2027 cambiará a más de la mitad de los candidatos a las capitales de provincia de Castilla y León, mientras que los otros cuatro aspirarán a reeditar sus alcaldías.

El presidente del Comité Electoral Nacional del PP, Diego Calvo, ha anunciado en A Coruña, tras la reunión del organismo, que se han aprobado las listas de los candidatos y candidatas de las capitales de provincia de toda España donde la formación cambiará a 11 candidatos de las 20 capitales de provincia donde no gobierna, mientras que los 30 que son alcaldes repetirán.

De este modo, Castilla y León será el territorio con más renovación en los candidatos del PP de todo el país, con cinco de los once nuevas caras.

Concretamente, será en Ávila, León, Palencia, Soria y Zamora donde el PP estrene candidato o candidata a las alcaldías; mientras que en Burgos, Salamanca, Segovia y Valladolid repetirán los actuales regidores.

En su intervención, Calvo ha recordado que en 2023, el PP pasó de gobernar 9 capitales de provincia a 30 y espera que aumente el número en las elecciones locales de mayo de 2027.

En estas repetirán como candidatos los 30 que ya gobiernan, mientras que entre los 20 que no se renuevan 11 nombres; 21 candidatas serán mujeres.

Candidaturas Municipales 2027

Partido Popular de Castilla y León

David Fernández

David Fernández

Candidato en León

Candidato designado para encabezar la lista del Partido Popular a la alcaldía de León en los comicios municipales de 2027. Su trayectoria laboral e institucional se ha desarrollado principalmente en el ámbito de la gestión pública provincial, asumiendo tareas de coordinación organizativa y funciones orgánicas dentro de la estructura de la formación leonesa.

Patricia Rodríguez Calleja

Patricia Rodríguez Calleja

Ávila

Cuenta con experiencia institucional en el ámbito local y provincial tras haber ejercido como concejala en el Ayuntamiento de Ávila y ocupado diferentes responsabilidades de gestión asistencial.

Cristina Ayala Santamaría

Cristina Ayala Santamaría

Burgos

Licenciada en Derecho. Dispone de trayectoria institucional tanto en el panorama parlamentario nacional como senadora, como en la política municipal de la capital burgalesa.

Víctor Torres Albillo

Víctor Torres Albillo

Palencia

Profesional del sector jurídico. Ha formado parte de la corporación local en el Ayuntamiento de Palencia, coordinando áreas técnicas y administrativas del municipio.

Carlos Manuel García Carbayo

Carlos M. García Carbayo

Salamanca

Licenciado en Derecho y funcionario de carrera. Su actividad pública se concentra en la administración salmantina, donde ejerce responsabilidades de gobierno local desde 2018.

José Mazarías Pérez

José Mazarías Pérez

Segovia

Proveniente del ámbito de la docencia. Ejerció funciones institucionales autonómicas como delegado territorial de la Junta de Castilla y León antes de asumir la gestión municipal en Segovia.

José Manuel Hernando García

José M. Hernando García

Soria

Letrado de la Junta de Castilla y León. Compagina su especialización en derecho administrativo y la función pública con tareas de representación y portavocía local en el consistorio soriano.

Jesús Julio Carnero García

Jesús Julio Carnero García

Valladolid

Licenciado en Derecho y funcionario. Ha ocupado puestos en la administración autonómica y provincial, incluyendo la presidencia de la Diputación y consejerías regionales.

Elvira Velasco Morillo

Elvira Velasco Morillo

Zamora

Diplomada en Enfermería con especialización en gestión sanitaria. Ha desarrollado la mayor parte de su labor representativa en el plano legislativo nacional como diputada en el Congreso.

España

En el conjunto nacional, los cambios son en Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Ávila, León, Palencia, Soria, Zamora, Girona, Vitoria y Ourense.

También hay un cambio en Murcia pero con otro matiz, puesto que la candidata será la actual alcaldesa, Rebeca Pérez, que está en el cargo tras el fallecimiento de José Ballesta, que fue el candidato en 2023.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que su partido "hace los deberes, está preparado y tiene más ganas que nunca" frente a un PSOE al que acusa de estar "enfangado en batallas internas a navajazo limpio en muchos territorios".

"Tenemos el claro objetivo de barrer al Partido Socialista en toda España en las municipales de mayo de 2027", ha continuado.

Tellado ha afirmado que enfrente está "un socialismo desarbolado políticamente y desarticulado judicialmente" y ha citado varias causas judiciales, con especial énfasis en la de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por lo que ha preguntado "a qué espera Sánchez para darle la palabra a los ciudadanos y convocar elecciones".

Ha avanzado que mañana, sábado, será la presentación de todos los candidatos en Santiago de Compostela, de cara a la cita con las urnas de mayo del año próximo.

Andalucía

Candidaturas Municipales 2027

Partido Popular - Andalucía

María del Mar Vázquez Agüero

María del Mar Vázquez

Almería
Bruno García de León

Bruno García de León

Cádiz
José María Bellido Roche

José María Bellido

Córdoba
María Francisca Carazo Villalonga

María Francisca Carazo

Granada
María del Pilar Miranda Plata

María del Pilar Miranda

Huelva
Isabel Azañón Rubio

Isabel Azañón Rubio

Jaén
Francisco de la Torre Prados

Francisco de la Torre

Málaga
José Luis Sanz Ruiz

José Luis Sanz Ruiz

Sevilla

Aragón

Candidaturas Municipales 2027

Partido Popular - Aragón

Lorena Orduna Pons

Lorena Orduna Pons

Huesca
Emma Buj Sánchez

Emma Buj Sánchez

Teruel
Natalia Chueca Muñoz

Natalia Chueca Muñoz

Zaragoza

Asturias y Cantabria

Candidaturas Municipales 2027

Partido Popular - Asturias y Cantabria

Alfredo Canteli Fernández

Alfredo Canteli Fernández

Oviedo
Gema Igual Ortiz

Gema Igual Ortiz

Santander

Canarias

Candidaturas Municipales 2027

Partido Popular - Islas Canarias

Jaime Martínez Llabrés

Jaime Martínez Llabrés

Palma
Hipólito Alejandro Suárez Nuez

Hipólito Alejandro Suárez

Las Palmas de Gran Canaria
Carmen Dolores Pérez Pérez

Carmen Dolores Pérez

Santa Cruz de Tenerife

Castilla la Mancha

Candidaturas Municipales 2027

Partido Popular - Castilla-La Mancha

Manuel Serrano López

Manuel Serrano López

Albacete
Francisco Cañizares Jiménez

Francisco Cañizares

Ciudad Real
Beatriz Jiménez Linuesa

Beatriz Jiménez Linuesa

Cuenca
Ana Cristina Guarinos López

Ana Cristina Guarinos

Guadalajara
Carlos Velázquez Romo

Carlos Velázquez Romo

Toledo

Cataluña

Candidaturas Municipales 2027

Partido Popular - Cataluña

Daniel Sirera Bellés

Daniel Sirera Bellés

Barcelona
Daniel Ruiz Pérez

Daniel Ruiz Pérez

Girona
Xavier Palau Altarriba

Xavier Palau Altarriba

Lleida
María Mercè Martorell Comas

María Mercè Martorell

Tarragona

Comunidad Valenciana

Candidaturas Municipales 2027

Partido Popular - Comunidad Valenciana

Luis José Barcala Sierra

Luis José Barcala Sierra

Alicante
Begoña Carrasco García

Begoña Carrasco García

Castellón
María José Catalá Verdet

María José Catalá Verdet

Valencia

Extremadura

Candidaturas Municipales 2027

Partido Popular - Extremadura

Ignacio Gragera Barrera

Ignacio Gragera Barrera

Badajoz
Rafael Antonio Mateos Pizarro

Rafael Antonio Mateos

Cáceres
Santiago Amaro Garrido

Santiago Amaro Garrido

Mérida
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