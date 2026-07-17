Renovación del PP en las capitales de provincia para las elecciones municipales: descubre los candidatos

El PP ha comunicado este viernes que en las próximas elecciones municipales de 2027 cambiará a más de la mitad de los candidatos a las capitales de provincia de Castilla y León, mientras que los otros cuatro aspirarán a reeditar sus alcaldías.
El presidente del Comité Electoral Nacional del PP, Diego Calvo, ha anunciado en A Coruña, tras la reunión del organismo, que se han aprobado las listas de los candidatos y candidatas de las capitales de provincia de toda España donde la formación cambiará a 11 candidatos de las 20 capitales de provincia donde no gobierna, mientras que los 30 que son alcaldes repetirán.
De este modo, Castilla y León será el territorio con más renovación en los candidatos del PP de todo el país, con cinco de los once nuevas caras.
Concretamente, será en Ávila, León, Palencia, Soria y Zamora donde el PP estrene candidato o candidata a las alcaldías; mientras que en Burgos, Salamanca, Segovia y Valladolid repetirán los actuales regidores.
En su intervención, Calvo ha recordado que en 2023, el PP pasó de gobernar 9 capitales de provincia a 30 y espera que aumente el número en las elecciones locales de mayo de 2027.
En estas repetirán como candidatos los 30 que ya gobiernan, mientras que entre los 20 que no se renuevan 11 nombres; 21 candidatas serán mujeres.
Candidaturas Municipales 2027
Partido Popular de Castilla y León
David Fernández
Candidato en León
Candidato designado para encabezar la lista del Partido Popular a la alcaldía de León en los comicios municipales de 2027. Su trayectoria laboral e institucional se ha desarrollado principalmente en el ámbito de la gestión pública provincial, asumiendo tareas de coordinación organizativa y funciones orgánicas dentro de la estructura de la formación leonesa.
Patricia Rodríguez Calleja
Ávila
Cuenta con experiencia institucional en el ámbito local y provincial tras haber ejercido como concejala en el Ayuntamiento de Ávila y ocupado diferentes responsabilidades de gestión asistencial.
Cristina Ayala Santamaría
Burgos
Licenciada en Derecho. Dispone de trayectoria institucional tanto en el panorama parlamentario nacional como senadora, como en la política municipal de la capital burgalesa.
Víctor Torres Albillo
Palencia
Profesional del sector jurídico. Ha formado parte de la corporación local en el Ayuntamiento de Palencia, coordinando áreas técnicas y administrativas del municipio.
Carlos M. García Carbayo
Salamanca
Licenciado en Derecho y funcionario de carrera. Su actividad pública se concentra en la administración salmantina, donde ejerce responsabilidades de gobierno local desde 2018.
José Mazarías Pérez
Segovia
Proveniente del ámbito de la docencia. Ejerció funciones institucionales autonómicas como delegado territorial de la Junta de Castilla y León antes de asumir la gestión municipal en Segovia.
José M. Hernando García
Soria
Letrado de la Junta de Castilla y León. Compagina su especialización en derecho administrativo y la función pública con tareas de representación y portavocía local en el consistorio soriano.
Jesús Julio Carnero García
Valladolid
Licenciado en Derecho y funcionario. Ha ocupado puestos en la administración autonómica y provincial, incluyendo la presidencia de la Diputación y consejerías regionales.
Elvira Velasco Morillo
Zamora
Diplomada en Enfermería con especialización en gestión sanitaria. Ha desarrollado la mayor parte de su labor representativa en el plano legislativo nacional como diputada en el Congreso.
España
En el conjunto nacional, los cambios son en Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Ávila, León, Palencia, Soria, Zamora, Girona, Vitoria y Ourense.
También hay un cambio en Murcia pero con otro matiz, puesto que la candidata será la actual alcaldesa, Rebeca Pérez, que está en el cargo tras el fallecimiento de José Ballesta, que fue el candidato en 2023.
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que su partido "hace los deberes, está preparado y tiene más ganas que nunca" frente a un PSOE al que acusa de estar "enfangado en batallas internas a navajazo limpio en muchos territorios".
"Tenemos el claro objetivo de barrer al Partido Socialista en toda España en las municipales de mayo de 2027", ha continuado.
Tellado ha afirmado que enfrente está "un socialismo desarbolado políticamente y desarticulado judicialmente" y ha citado varias causas judiciales, con especial énfasis en la de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por lo que ha preguntado "a qué espera Sánchez para darle la palabra a los ciudadanos y convocar elecciones".
Ha avanzado que mañana, sábado, será la presentación de todos los candidatos en Santiago de Compostela, de cara a la cita con las urnas de mayo del año próximo.
Andalucía
Candidaturas Municipales 2027
Partido Popular - Andalucía
María del Mar Vázquez
Almería
Bruno García de León
Cádiz
José María Bellido
Córdoba
María Francisca Carazo
Granada
María del Pilar Miranda
Huelva
Francisco de la Torre
Málaga
José Luis Sanz Ruiz
Sevilla
Aragón
Candidaturas Municipales 2027
Partido Popular - Aragón
Lorena Orduna Pons
Huesca
Natalia Chueca Muñoz
Zaragoza
Asturias y Cantabria
Candidaturas Municipales 2027
Partido Popular - Asturias y Cantabria
Alfredo Canteli Fernández
Oviedo
Gema Igual Ortiz
Santander
Canarias
Candidaturas Municipales 2027
Partido Popular - Islas Canarias
Jaime Martínez Llabrés
Palma
Hipólito Alejandro Suárez
Las Palmas de Gran Canaria
Carmen Dolores Pérez
Santa Cruz de Tenerife
Castilla la Mancha
Candidaturas Municipales 2027
Partido Popular - Castilla-La Mancha
Manuel Serrano López
Albacete
Francisco Cañizares
Ciudad Real
Beatriz Jiménez Linuesa
Cuenca
Ana Cristina Guarinos
Guadalajara
Carlos Velázquez Romo
Toledo
Cataluña
Candidaturas Municipales 2027
Partido Popular - Cataluña
Daniel Sirera Bellés
Barcelona
Xavier Palau Altarriba
Lleida
María Mercè Martorell
Tarragona
Comunidad Valenciana
Candidaturas Municipales 2027
Partido Popular - Comunidad Valenciana
Luis José Barcala Sierra
Alicante
Begoña Carrasco García
Castellón
María José Catalá Verdet
Valencia
Extremadura
Candidaturas Municipales 2027
Partido Popular - Extremadura
Ignacio Gragera Barrera
Badajoz
Rafael Antonio Mateos
Cáceres
Santiago Amaro Garrido
Mérida