Renovación del PP en las capitales de provincia para las elecciones municipales: descubre los candidatos

Candidatos del PP en las capitales de provincia de Castilla y León para las elecciones municipales de 2027.DL

Publicado por EFE A Coruña Creado: Actualizado:

El PP ha comunicado este viernes que en las próximas elecciones municipales de 2027 cambiará a más de la mitad de los candidatos a las capitales de provincia de Castilla y León, mientras que los otros cuatro aspirarán a reeditar sus alcaldías.

El presidente del Comité Electoral Nacional del PP, Diego Calvo, ha anunciado en A Coruña, tras la reunión del organismo, que se han aprobado las listas de los candidatos y candidatas de las capitales de provincia de toda España donde la formación cambiará a 11 candidatos de las 20 capitales de provincia donde no gobierna, mientras que los 30 que son alcaldes repetirán.

De este modo, Castilla y León será el territorio con más renovación en los candidatos del PP de todo el país, con cinco de los once nuevas caras.

Concretamente, será en Ávila, León, Palencia, Soria y Zamora donde el PP estrene candidato o candidata a las alcaldías; mientras que en Burgos, Salamanca, Segovia y Valladolid repetirán los actuales regidores.

En su intervención, Calvo ha recordado que en 2023, el PP pasó de gobernar 9 capitales de provincia a 30 y espera que aumente el número en las elecciones locales de mayo de 2027.

En estas repetirán como candidatos los 30 que ya gobiernan, mientras que entre los 20 que no se renuevan 11 nombres; 21 candidatas serán mujeres.

Candidaturas Municipales 2027 Partido Popular de Castilla y León David Fernández Candidato en León Candidato designado para encabezar la lista del Partido Popular a la alcaldía de León en los comicios municipales de 2027. Su trayectoria laboral e institucional se ha desarrollado principalmente en el ámbito de la gestión pública provincial, asumiendo tareas de coordinación organizativa y funciones orgánicas dentro de la estructura de la formación leonesa. Patricia Rodríguez Calleja Ávila Cuenta con experiencia institucional en el ámbito local y provincial tras haber ejercido como concejala en el Ayuntamiento de Ávila y ocupado diferentes responsabilidades de gestión asistencial. Cristina Ayala Santamaría Burgos Licenciada en Derecho. Dispone de trayectoria institucional tanto en el panorama parlamentario nacional como senadora, como en la política municipal de la capital burgalesa. Víctor Torres Albillo Palencia Profesional del sector jurídico. Ha formado parte de la corporación local en el Ayuntamiento de Palencia, coordinando áreas técnicas y administrativas del municipio. Carlos M. García Carbayo Salamanca Licenciado en Derecho y funcionario de carrera. Su actividad pública se concentra en la administración salmantina, donde ejerce responsabilidades de gobierno local desde 2018. José Mazarías Pérez Segovia Proveniente del ámbito de la docencia. Ejerció funciones institucionales autonómicas como delegado territorial de la Junta de Castilla y León antes de asumir la gestión municipal en Segovia. José M. Hernando García Soria Letrado de la Junta de Castilla y León. Compagina su especialización en derecho administrativo y la función pública con tareas de representación y portavocía local en el consistorio soriano. Jesús Julio Carnero García Valladolid Licenciado en Derecho y funcionario. Ha ocupado puestos en la administración autonómica y provincial, incluyendo la presidencia de la Diputación y consejerías regionales. Elvira Velasco Morillo Zamora Diplomada en Enfermería con especialización en gestión sanitaria. Ha desarrollado la mayor parte de su labor representativa en el plano legislativo nacional como diputada en el Congreso.

España

En el conjunto nacional, los cambios son en Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Ávila, León, Palencia, Soria, Zamora, Girona, Vitoria y Ourense.

También hay un cambio en Murcia pero con otro matiz, puesto que la candidata será la actual alcaldesa, Rebeca Pérez, que está en el cargo tras el fallecimiento de José Ballesta, que fue el candidato en 2023.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que su partido "hace los deberes, está preparado y tiene más ganas que nunca" frente a un PSOE al que acusa de estar "enfangado en batallas internas a navajazo limpio en muchos territorios".

"Tenemos el claro objetivo de barrer al Partido Socialista en toda España en las municipales de mayo de 2027", ha continuado.

Tellado ha afirmado que enfrente está "un socialismo desarbolado políticamente y desarticulado judicialmente" y ha citado varias causas judiciales, con especial énfasis en la de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por lo que ha preguntado "a qué espera Sánchez para darle la palabra a los ciudadanos y convocar elecciones".

Ha avanzado que mañana, sábado, será la presentación de todos los candidatos en Santiago de Compostela, de cara a la cita con las urnas de mayo del año próximo.

Andalucía

Candidaturas Municipales 2027 Partido Popular - Andalucía María del Mar Vázquez Almería Bruno García de León Cádiz José María Bellido Córdoba María Francisca Carazo Granada María del Pilar Miranda Huelva Isabel Azañón Rubio Jaén Francisco de la Torre Málaga José Luis Sanz Ruiz Sevilla

Aragón

Candidaturas Municipales 2027 Partido Popular - Aragón Lorena Orduna Pons Huesca Emma Buj Sánchez Teruel Natalia Chueca Muñoz Zaragoza

Asturias y Cantabria

Candidaturas Municipales 2027 Partido Popular - Asturias y Cantabria Alfredo Canteli Fernández Oviedo Gema Igual Ortiz Santander

Canarias

Candidaturas Municipales 2027 Partido Popular - Islas Canarias Jaime Martínez Llabrés Palma Hipólito Alejandro Suárez Las Palmas de Gran Canaria Carmen Dolores Pérez Santa Cruz de Tenerife

Castilla la Mancha

Candidaturas Municipales 2027 Partido Popular - Castilla-La Mancha Manuel Serrano López Albacete Francisco Cañizares Ciudad Real Beatriz Jiménez Linuesa Cuenca Ana Cristina Guarinos Guadalajara Carlos Velázquez Romo Toledo

Cataluña

Candidaturas Municipales 2027 Partido Popular - Cataluña Daniel Sirera Bellés Barcelona Daniel Ruiz Pérez Girona Xavier Palau Altarriba Lleida María Mercè Martorell Tarragona

Comunidad Valenciana

Candidaturas Municipales 2027 Partido Popular - Comunidad Valenciana Luis José Barcala Sierra Alicante Begoña Carrasco García Castellón María José Catalá Verdet Valencia

Extremadura