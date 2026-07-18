Feijóo pone a sus alcaldes en modo campaña: “Las urnas serán también la sentencia del sanchismo”

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, dio este sábado en Santiago de Compostela el pistoletazo de salida a la precampaña de las elecciones municipales de 2027 y llamó a los 50 candidatos de su partido en las capitales de provincia, entre ellos a los de las grandes ciudades de Castilla y León, a salir desde septiembre a recorrer las calles con un objetivo claro: que las urnas sean “también la sentencia del sanchismo”. El líder de la oposición les reclamó “decencia”, “servicio” y “ambición” y les pidió que no renuncien a “dejar al PSOE a cero” en el mapa municipal.

El acto sirvió para dejar preparados a los principales candidatos del PP antes del parón estival y que arranquen el nuevo curso político en plena precampaña. A diferencia de 2023, cuando esta cita se celebró en enero, a cuatro meses de las municipales, Feijóo adelanta ahora diez meses la puesta en marcha de la maquinaria electoral ante la posibilidad de que Pedro Sánchez convoque elecciones generales antes de las municipales. Si ese escenario se produce, Génova quiere llegar con toda su estructura local plenamente movilizada.

Los ‘populares’ escenificaron su actual fortaleza municipal con la ratificación de los 30 alcaldes de capitales de provincia que gobiernan y la presentación de otros 20 candidatos con los que aspiran a ampliar su presencia territorial, once de ellos nuevos, según informó Servimedia.

Al acto también asistieron los candidatos de Santiago de Compostela, Vigo, Ferrol y Mérida. Todos cerraron filas con Feijóo, incluido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien definió la victoria municipal como “el primer paso hacia la victoria nacional” de Feijóo, al que presentó como el “mejor seleccionador” en la víspera de la final del Mundial de Fútbol entre España y Argentina.

Feijóo, sin embargo, recordó a Almeida que “solo Sánchez sabe cuándo van a ser las elecciones generales” y sostuvo que todo dependerá de “cuánto más pueda resistir un Gobierno agónico”, sin descartar que puedan celebrarse en febrero o marzo, antes de las municipales.

Mientras tanto, reclamó a sus candidatos que escuchen a sus vecinos, recorran las calles, presenten sus propuestas e ilusionen al electorado porque así “no importará qué elección llegue antes”, ya que “el resultado será el mismo en las municipales que en las generales”.

El líder del PP apeló además al trabajo en equipo y recurrió al fútbol para motivar a sus candidatos. Primero, elogió la “receta” del seleccionador nacional, Luis de la Fuente, para llevar a España a la final del Mundial. Y después recuperó la célebre máxima de Luis Aragonés -“ganar, ganar y volver a ganar”- como hoja de ruta para el próximo ciclo electoral.

El acto estuvo muy marcado por la final de este domingo, hasta el punto de que la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, acudió con la camiseta de la selección. Feijóo, por su parte, dijo que le “gustaría que España se pareciese más a su selección, un país orgulloso de lo que es y que no pregunta constantemente de dónde se viene”.

“La sentencia” de las urnas

Feijóo garantizó “autonomía” a sus candidatos para que hagan su campaña, pero sí les exigió “decencia, servicio y ambición”, “tres exigencias” de una España “harta de escándalos, de mentiras, de privilegios, de aprovechados del poder y de organizaciones criminales”.

Feijóo deploró que el Gobierno de Sánchez tenga “más de una decena de tramas corruptas en los juzgados”, cuente ya con “más imputados que diputados” y “haya sido condenado en todas las formas de corrupción”. La “institucional”, con la inhabilitación del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz; la “política”, por la condena a 24 años de prisión del exministro José Luis Ábalos, y la “familiar”, tras la condena del hermano del presidente del Gobierno.

El líder del PP se mostró convencido de que “las urnas serán también su sentencia” y “España hará justicia y a cada uno le impondrá la pena o la confianza”. Pero el líder del PP avisó de que con eso “no basta” porque “es necesario que haya reparación”. Así, asumió que sus candidatos pueden “meter la pata” porque “nadie es perfecto”, pero subrayó que no tolerará que un cargo suyo decida “meter la mano” en la caja para enriquecerse ilícitamente.

Reta a los candidatos del PSOE

Feijóo hizo extensible ese mensaje a los candidatos del PSOE, a los que advirtió de que no es suficiente con decir en campaña que “no tienen nada que ver” con Sánchez. En su opinión, quien “realmente crea que Sánchez debe irse” tiene la obligación de actuar “para que se vaya”. “Quien calla lo sostiene. Quien solo habla y no actúa es cómplice. Quien sigue bajo su liderazgo lo avala. Y quien acepta su apoyo forma parte de su proyecto. A estas alturas no se puede mirar a otro lado”.

Por otra parte, el líder del PP ordenó a sus candidatos que hagan “de los ayuntamientos y de las comunidades fortines ante el saqueo socialista” y sitúen como sus prioridades programática la crisis de acceso a la vivienda, los problemas de seguridad y convivencia, además del apoyo a las familias.

Por último, les exigió que tengan “ambición” y no caigan en la autocomplacencia. En este sentido, celebró que en las elecciones municipales de 2023 el PP pasara de gobernar nueve capitales de provincia a 30 y puso en valor el trabajo realizado desde entonces, con un recuerdo especial para José Ballesta, alcalde de Murcia entre 2015 y 2021 y entre 2023 y mayo de 2026, fecha en la que falleció. Pero enfatizó que su partido tiene que aspirar a “más” y “dejar al PSOE a cero”.

“Dejar el PSOE a cero”

“No renunciemos a ninguna ciudad, a ninguna capital, a ningún voto ni a ninguna victoria. No renunciemos a dejar al PSOE a cero porque se lo merece. No aceptemos que haya ciudades imposibles, no aceptemos que haya campañas de trámite, no aceptemos candidatos que salgan a maquillar un resultado. Salimos a ganar y volveremos a ganar. Y hoy nos comprometemos”.

Feijóo concluyó reclamando a sus candidatos que trabajen “sin descanso y con humildad para el cambio en España” porque dijo que él ha “dado todo por cada uno”. de los candidatos en cada proceso electoral. “Os pido que hagáis lo mismo, pero no por mí, sino por vuestra ciudad, por vuestra comunidad y por España para darle el cambio que merece”.

El líder del PP avanza así en su estrategia de engrasar la maquinaria electoral para el nuevo ciclo electoral, en el que aspira a llegar a La Moncloa tras su intento infructuoso de 2023. A la vuelta del verano, tiene previsto hacer un acto similar con los candidatos autonómicos, que sigue pendiente de si finalmente confía en el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, para que sea su candidato u opta por una alternativa.