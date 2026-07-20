La Junta y el BEI firman 25 millones para el Plan de Crecimiento Innovador

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha firmado un nuevo contrato de financiación entre el Instituto para la Competitividad Empresarial, ICECYL, y el Banco Europeo de Inversiones, BEI, por valor de 25 millones para impulsar el Plan de Crecimiento Innovador para pymes y midcaps que se desarrolla en colaboración con Empresa Familiar de Castilla y León. Se trata del primer tramo de un crédito total de 50 millones de euros aprobado por el BEI en 2026 para financiar proyectos de pymes y midcaps en la Comunidad con foco en acción climática y sostenibilidad medioambiental, así como la creación de empleo. El Plan, impulsado por la Junta a través del ICECYL, ha alcanzado los 285 millones de euros formalizados en distintos contratos de financiación con el BEI desde 2017.

Hasta la fecha, el Plan de Crecimiento Innovador ha logrado impulsar 111 proyectos de crecimiento empresarial por valor de 250,6 millones de euros y una inversión empresarial de 767,3 millones, lo que ha permitido la creación de 4.851 nuevos empleos y ha contribuido al mantenimiento de más de 13.400 puestos de trabajo. Además, tiene un diseño dirigido al mundo rural.