Detenidos en Valladolid dos compañeros de piso que se agredieron mutuamente con cuchillos

Cuchillos intervenidos por la Policía en el domicilio donde se produjo la discusión entre los dos compañeros de piso.SUBdelegación de gobierno en valladolid

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a dos hombres como presuntos autores de sendos delitos de lesiones tras una discusión en la que ambos se agredieron con cuchillos.

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno a las 17.45 horas de este domingo, 19 de julio, agentes de la Policía Nacional fueron comisionados para acudir a un domicilio situado en el barrio de Caño Argales, donde al parecer se había producido una agresión con arma blanca entre compañeros de piso, resultando ambos heridos.

A su llegada, los agentes fueron recibidos por una persona que explicó que un compañero de trabajo le había enviado una fotografía al móvil en la que se apreciaban lesiones compatibles con arma blanca, y que al parecer que se las había causado su compañero de piso.

Ante ello, los agentes de la Policía se desplazaron al domicilio y an entrar en el edificio encontraron en el rellano, frente al ascensor, a un hombre que explicó que había tenido un enfrentamiento con su compañero de piso y de trabajo, y que le había provocado diversas lesiones con arma blanca.

Los policías observaron que el varón sangraba abundantemente por la pierna derecha, donde tenía una herida abierta. Al ser preguntado, el herido explicó que el motivo de la discusión era el consumo excesivo de alcohol por parte de su compañero, quien -según dijo- le ofendía a él y a su familia de forma reiterada, lo que había acabado en una nueva disputa con agresión.

En el interior del piso, concretamente en la terraza, los agentes localizaron al segundo hombre, quien aseguró que había tenido una discusión con su compañero de piso y de trabajo. Este segundo hombre presentaba lesiones por arma blanca en el brazo izquierdo y en la ceja derecha.

Asimismo, explicó a los agentes que se encontraba recogiendo ropa del balcón cuando el otro varón le recriminó algo, lo que provocó que se iniciase una discusión. Según su versión, el otro hombre le agredió con un cuchillo en el brazo, y ambos se desplazaron hasta la cocina, donde él consiguió coger otro cuchillo y se lo clavó para defenderse.

Un tercer conviviente manifestó que se encontraba dormido en su habitación cuando escuchó la discusión, y salió para ver qué ocurría y ante la situación tuvo que mediar entre ambos.

Los agentes comprobaron que tanto en el rellano como en el interior del domicilio había abundante sangre en el suelo además de que en la encimera de la cocina se localizaron tres cuchillos de cocina, que los implicados reconocieron como las armas utilizadas durante la agresión.

Los dos heridos fueron trasladados al hospital Clínico de la capital vallisoletana ya que precisaron puntos de sutura en las heridas sufridas. Posteriormente, ambos hombres fueron detenidos.