La Junta garantiza que la Cuentas serán «coherentes» con Vox e incluirán el arraigo

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, garantizó ayer que los nuevos Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 serán «coherentes» con las 324 medidas del pacto de gobierno de PP y Vox, por lo que las convocatorias de ayudas incorporarán los criterios relacionados con el arraigo territorial.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo aseguró que «naturalmente» las nuevas cuentas que elabora el Ejecutivo establecerán las dotaciones correspondientes para atender las políticas previstas por PP y Vox en el acuerdo suscrito el pasado mes de junio.

En ese sentido, el consejero portavoz apuntó que las órdenes y las convocatorias de las ayudas irán dando «prioridad» al criterio del arraigo o la vinculación territorial, a través de la residencia en la Comunidad, después de que los nuevos presupuestos aprobados en la Comunidad Valenciana recojan el concepto de prioridad nacional, que el PP denomina arraigo real, verificable y duradero.

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha expresado la oposición de la Administración autonómica a acudir a la Conferencia Sectorial de Inmigración, al considerar que la política del Gobierno central en esta materia resulta «perjudicial» tanto para la Comunidad como para el conjunto de los migrantes. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo ha afirmado que la posición de la Junta en este asunto es «clara» y ha manifestado el rechazo a que el tema de la inmigración «se utilice como moneda de cambio», lo que ha motivado la ausencia en este encuentro de todas las autonomías gobernadas por el PP. Asimismo, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha indicado que la Junta está en contra de que se imponga una serie de decisiones a las comunidades que estas no pueden «garantizar su cumplimiento» ni disponen de las capacidades para que se lleven a cabo «en las mejores condiciones posibles». Por este motivo, el consejero ha solicitado al Gobierno central una política «diferente», fundamentada en una mayor necesidad de diálogo y de acuerdo con el conjunto de las comunidades autónomas, que actúe pensando en los intereses generales de España. Por último, el consejero Fernández Carriedo ha precisado que el rechazo a estas decisiones obedece a una postura política y que la decisión de no asistir a la reunión va «más allá» de la situación de enfermedad que atraviesa el vicepresidente de la Junta, Carlos Pollán, quien tiene actualmente competencias sobre este asunto.