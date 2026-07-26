Los trabajos del incendio de Ávila tratan de evitar su expansión por el Alto Tiétar

Publicado por Agencias Ávila Creado: Actualizado:

Los trabajos del gran operativo desplegado con motivo del incendio que ha arrasado ya entre 13.000 y 15.000 hectáreas en la provincia de Ávila se centran en evitar la expansión del fuego hacia el Alto Tiétar, de donde han sido desalojadas 30.000 personas de siete municipios, y que confluya con el de Madrid. Estos objetivos, sin olvidar el resto del extenso perímetro de este fuego, han sido explicados a los periodistas, desde el Puesto de Manda Avanzado (PMA) de Navaluenga (Ávila), por el director técnico del operativo de extinción, el teniente coronel de la Unidad Militar de Emergencias (UME) Pablo Samaniego. Junto a él han estado el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que han destacado la importancia de la decisión adelantada de evacuar siete localidades del Alto Tiétar, de manera que la marcha de muchas personas que tiene allí su segunda residencia pueda ser «escalonada». De esta manera, según Sen, más del 90 por ciento de los vecinos de estos municipios ya han abandonado esta zona en la que el operativo concentra una parte importante de sus esfuerzos, junto a la parte del fuego más próximo al de la Comunidad de Madrid. En este sentido, Samaniego ha comentado que, si bien existe una dirección única en el caso de estos dos grandes incendios, «físicamente todavía existe cierta distancia» entre ambos, de ahí que las labores traten de impedir que «esa unión física se produzca». Respecto al incendio de Ávila, y tras sobrevolar la zona junto con Ángel Sánchez Martín, director general de Incendios de la Junta de Castilla y León, el director técnico del operativo de extinción ha explicado que se trata de un incendio «con unas dimensiones muy elevadas».

Contención

Al respecto, ha señalado que gracias a los trabajos realizados durante la pasada noche «se está conteniendo en algunas zonas», mientras que en otras, «apoyado» fundamentalmente por el viento, existen aún «zonas activas que se están reproduciendo», en las que se está trabajando y tomando decisiones como las evacuaciones. En el caso del sur, al que las llamas ha pasado desde el norte empujadas por el viento, el fuego afecta a «una zona muy amplia en la que se están reubicando muchas unidades», con la esperanza de que los trabajos resulten «efectivos» para «poder contenerlo», mientras que en el resto del perímetro «hay algún punto en el que también está activo». Con el despliegue de más medios en la zona sur, el objetivo consiste en «evitar que el Alto Tiétar sufra las consecuencias de que coja con mucha capacidad calorífica esa zona y el incendio se expanda». «Trabajamos para evitar ese impacto», ha comentado el teniente coronel de la UME, antes de destacar que, aunque el incendio de la Comunidad de Madrid está próximo al de Ávila, todavía no se han unido. En este caso, Pablo Samaniego ha apuntado que los fuegos de ambos territorios «se están afectando uno a otro por convecciones y las condiciones meteorológicas». Respecto a las previsiones meteorológicas de las próximas horas, Samaniego ha apuntado que son «las que van a marcar el ritmo», teniendo en cuenta lo «difícil» que a su juicio resulta hacerlas; eso sí, siempre «supeditadas a que el viento alcance sus picos en las primeras horas de la tarde». Como resumen, Samaniego ha centrado una parte de los trabajos en «evitar el impacto» de las llamas en el Alto Tiétar y en impedir que el incendio de Ávila se junte con el de Madrid, al tiempo que se actúa en el resto del perímetro afectado por el fuego.