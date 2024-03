Lion Rock ficha a Perfect Plan

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Artistik Producciones anuncia un nuevo nombre al cartel del Lion Rock Fest, que tendrá lugar el 9 de noviembre en el Palacio de Exposiciones. A los norteamericanos Hardline se suma ahoran ahora los suecos Perfect Plan, una de las formaciones internacionales de más reputación dentro de la escena europea de hard-rock melódico. con el cantante Kent Hilli al frente y una de las voces mejor valoradas del género. La formación lleva en activo desde 2014, habiendo lanzado en 2022 su último trabajo, Space for Impact . Sin duda, un disco soberbio y robusto repleto de hits de modelo clásico, como If love walks in o Devil’s got the blues . La voz de Kent Hill evoca los mejores momentos de voces como la de Joey Tempest o Jimi Jamison entre otros. Sus compañeros de banda están al nivel de sus canciones y de su vocalista, tal como muestran sus impresionantes directos. Rolf Nordström (guitarra solista y coros) Mats Byström (bajo y voces) Leif Ehlin (teclado y voces) y Fredrik Forsberg (batería y voces) completan la formación. Con Hardline y Perfect Plan continúa la cuenta atrás para el Lion Rock Fest.