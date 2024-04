Lugar: Auditorio

Hora: 20.30

Entrada: 18 euros

Llega a León el actor total: Javier Gutiérrez. Todo lo que interpreta lo convierte en premio. Aunque eso no sea lo importante para él. Mejor dicho: lo convierte en una master class. Por ejemplo, unos diez años atrás. Dos Goya. Años en los que los aspirantes eran de la talla de Ricardo Darín, Antonio de la Torre, Javier Bardem... Se los llevó por La isla mínima y El autor. Pero el teatro le tira tanto como cuando empezó. De ahí salió deslumbrando desde el principio e impactando con Animalario, aquel auténtico suceso teatral colectivo. Y el asturiano de alma ferrolana sigue en ese pelotón de cabeza actoral cuando como él mismo matiza «el 90 por ciento de los que nos dedicamos a esto no puede vivir del trabajo de actor. Así que me siento un afortunado», afirma. En su caso, además, la versatilidad se traduce en que tanto en cine, teatro o televisión se mueve como pez en el agua. Por ejemplo: en estos momentos se le puede ver en la película Pájaros, con el gran Luis Zahera, y en teatro en El traje , con otro grande, Luis Bermejo. Y esto último es la buena nueva que le trae a León.

«El teatro sigue en mi, y de que manera. Retomar El traje diez años después está siendo una gran experiencia. Tenemos 80 funciones de gira y estaremos en La Abadía (Madrid) cinco semanas. La obra, que encargamos a Juan Cavestany está en forma, vigente, con un tema que también lo está: la corrupción. Diez años después sigue acaparando titulares aunque la sigamos con menos pasmo», señala Gutiérrez.

También, diez años después sirven para que los actores hayan evolucionado: «Tenemos más poso. Y más peso...», dice con humor.

El caso es que el teatro también sigue pese a los agoreros que anuncian cada poco su defunción. «Después de la pandemia la gente tiene la necesidad de salir, socializarse, tomar unas cañas, verse. Y al teatro eso le viene bien. Tras la pandemia el público pide más teatro», aclara el actor.

Y si pide teatro, a León llega hoy una cita al más alto nivel: El Traje , protagonizada por Javier Gutiérrez y Luis Bermejo y bajo la dirección y autoría de Juan Cavestany. Se trata de una comedia negra en la que dos personajes mantienen un pulso intelectual y físico lleno de tensión, crudeza, suspense y humor delirante.

Las entradas tienen un precio de 18 euros y están incluidas dentro del abono de adultos. La obra de la compañía Vania Producciones se enmarca dentro de la programación de artes escénicas diseñada por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León.

El traje parte de la historia del primer día de rebajas en unos grandes almacenes de la capital. La gente ha entrado en tropel y ha habido un accidente. En las entrañas del edificio, un vigilante de seguridad interroga a un hombre de negocios que vino a comprar un traje y que ha tenido algo que ver con los hechos. ¿Pero cuáles son los hechos exactamente?

La solución, hoy en León.

