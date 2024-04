Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El Gran Café acoge, a las 21.30 horas, a la banda tributo Like a Stone, que rinde homenaje al grupo Audioslave, con himnos como Like A Stone o Be Yourself . Las entradas cuestan 15 euros. Like a Stone son Marc Kararocker (Chris Cornell), Dani Valcarcel (Tom Morello), Óscar Cortés (Tim Commerford) y Matías Nicassio (Brad Wilk). | dl