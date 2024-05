Lex Dance by Alhambra y León es Acción traen a El Gran Café a The Crawdaddys

Cartel de la gira de The Crawdaddys. DL

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Hoy sábado 18 de Mayo hay una nueva edición del Lex Dance by Alhambra, que servirá también para hacer una presentación del cartel del festival León es Acción en septiembre, y para el que se sortearán dos abonos dobles.

El evento empieza a las 21.30 horas (apertura de puertas a las 21.00 horas) y cuenta como plato fuerte a una banda mítica: The Crawdaddys (San Diego, EE UU), que tocan por primera vez en León.

The Crawdaddys son pioneros del garage revival en los 70, y la mayoría de las bandas que surgieron a partir de ellos en esa escena están influenciados por The Crawdaddys, ya que fueron los primeros, mucho antes que Lyres, Chesterfield Kings o Fuzztones.

A León llegan con una formación original compuesta por Ron Silva, Peter Meisner y Jack Rivera, y tres añadidos de lujo: Victor Peñalosa a la batería ( The Zeros, Flamin’ Groovies), Marc Capelle al teclado (The Kinetics) y Ray Brandes, vocalista de los miticos Tell-Tale Hearts. Los conciertos que están dando hasta ahora en toda la gira están resultando todos un exitazo.

Para abrir la noche subirán al escenario The Fuzzy For Her, banda de Garage con una onda más Byrds procedente de Burgos.

Al terminar hay pinchada en la parte de arriba de El Gran Café con Mike Móngogo, Constan Chao, Carlos Yugueros y Cheche a los platos.

Rolling y Pretty Things

The Crawdaddys son una de las bandas imprescindibles en el revival garagero a finales de la década de 1970 en el sur de California, y las reverberaciones de sus primeros acordes todavía se sienten hoy. Formados en San Diego en 1978 por Ron Silva, The Crawdaddys influyeron en decenas de grupos que surgieron a continuación. A lo largo de los años Crawdaddy, las alineaciones de la banda han incluido luminarias musicales como Country Dick Montana, Mike Stax, Peter Miesner, Jack Rivera, Keith Fisher, Héctor Peñalosa y Carl Rusk. Lo que ha quedado en todo este tiempo, es un compromiso inquebrantable para recrear los sonidos del ritmo punk de los años sesenta y rhythm and blues en la línea de los Rolling Stones y Pretty Things.