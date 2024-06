Tocar en directo para ser tú

Publicado por Pacho Rodríguez León Verificado por Creado: Actualizado:

La historia de Arritmia es la de un grupo que empieza cuando lo habitual ya no es hacerlo así. Esto es, juntarse, tener canciones propias, ensayar, armar un repertorio y ponerlas a disposición del público. Será este domingo a las 18.00 horas en una cita puntualísima en el Black Bourbon, junot a Yarei García Trío, formación más experimentada que rematará la cita para demostrar que cualquier momento es bueno para el rock si este merece la pena.

Arritmia surge como idea colectiva aunque el gran culpable de todo sería Álvaro González, guitarra y voz, que después de un tiempo ha rescatado su pasión musical para darle forma de grupo junto a otros destacados músicos de la escena leonesa.

Uno de ellos es Quique Aztor, un batería versátil, capaz de hacerse, por ejemplo, con la jam de El Gran Café cuando requieren de sus servicios o participar en proyectos flamencos. En Arritmia, en este caso, lo que más hay es rock y funk, canciones en español, de las que es autor Álvaro González, y algunas versiones en las que prima el buen gusto y la excelente interpretación. Puesto que completan la formación, Alberto Callejo, un consumado pianista y teclista, y Víctor Castro, bajista y corista que completa esta propuesta de calidad que llega a la escena leonesa con la idea de quedarse y refrescarla.

«Por motivos de trabajo he vivido fuera, en Barcelona y Madrid. Ahora puedo trabajar desde aquí y quería volver a la música. Había estado antes en una orquesta y se pierde la faceta creativa. En el confinamiento empecé a componer de nuevo. Y en diciembre del año pasado ya comenzamos a crear lo que ahora es Arritmia. Queremos hacer música bien hecha y original», relata y remarca González. Lo que ocurra después, como ya tienen cierta experiencia, no les obseisona: «Hacer bien las cosas, paso a paso. No tenemos pretensiones», dice. Eso sí, tocar y grabar son objetivos que ya están sobre la mesa.

«Tocar en directo es la mejor manera de ser tú», añade Quique Aztor. Y el grupo entonces coincide en que tener un grupo también es la mejor forma de librarse del personaje cotidiano que todos tenemos que interpretar. Y ellos lo hacen con la calidad instrumental por bandera y con un objetivo: gustar al público.