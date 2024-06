Vírgenes, diademas y 'Common people': siete momentos para enmarcar del último Primavera

Publicado por Agencias Verificado por Creado: Actualizado:

Lara Malvesí

Barcelona, 2 jun (EFE).- El Primavera Sound cierra una edición histórica consolidándose como el mayor festival musical de España (268.000 entradas vendidas) y, como cada año, dejando un buen puñado de anécdotas y actuaciones para la historia del festival barcelonés, que tuvo hasta lluvia en su última noche como artista invitada.

Estos son siete momentos para enmarcar del último Primavera:

1. 'Nuestra señora' Carmen Machi

La jornada inaugural tenía a Phoenix como primer nombre, pero la fiesta llegó un rato antes con un espectáculo tan kitsh como inspirador lleno de fervor religioso postirónico gracias a Stella Maris, el grupo ficticio salido de la serie 'La Mesías'. Carmen Machi, que interpreta a la madre de un grupo de pop católico en la creación de los Javis, hizo la quizá mejor entrada triunfal a un escenario: entronada en un paso de Semana Santa que avanzaba entre el público.

2. Steve Albini sigue presente

El Primavera Sound no olvida al recientemente fallecido miembro de Shellac, la banda que actuaba cada año en el festival, que le ha dedicado un escenario con su nombre. El viernes se celebró una tan festiva como emocionante escucha de 'To All Trains', el nuevo disco del grupo y que habrían presentado allí mismo este año de no ser por la desafortunada pérdida.

3. Jarvis Cocker celebra la condena a Trump

Pulp volvió a resurgir como banda reunificada en este Primavera, como ya hiciera en 2011 para felicidad de sus fans, y aprovechó su momento sobre el escenario para comentar que hacía solo unos minutos el expresidente de EEUU, Donald Trump había sido condenado: "¿Quién sabe?. Igual ahora las cosas van a mejor. A ver si acaba en la cárcel ese hijo de puta (sic)". Unas palabras que gustaron a la 'Common people' presente.

4. Sza se estrena en España

Los organizadores tenían claro que querían tenerla en el cartel tras su último disco y consiguieron que este sábado actuará por primera vez en España. La última noche estuvo marcada por la apabullante mayoría de mujeres en el cartel: Sza, Bikini Kill, Mitski, PJ Harvey... El Primavera tiene desde 2019 el compromiso de paridad total.

5. Keanu Reeves, la rock star

"Oye, ¿sabes que ese de ahí es el de Matrix?", se escuchaba en las conversaciones el público de Dogstar, del que forma parte el actor de John Wick y Speed. Aunque le tocó actuar a media tarde y en uno de los escenarios secundarios, Keanu Reeves tocó el bajo entregado, seguramente sabiéndose el mayor reclamo de la banda con la que toca entre rodajes.

6. Lana Del Rey se acerca a los fans

Los seguidores de la neoyorquina llevaban cuatro años esperándola -tenía que actuar en la edición de 2020 suspendida por la pandemia- y aún les tocó sumar veinte minutos más (los que empezó tarde el recital). La magnética cantautora les compensó con un recital lleno de emoción, que terminó bajando a la primera fila para tocar y fotografiarse con los más fieles que la aguardaban entre lágrimas.

6. Comunión Vampire Weekend

Todos aquellos que han salido de fiesta en algún momento de los últimos veinte años probablemente han bailado al ritmo de los estadounidenses. Fue uno de los conciertos más festivos de la edición con los celebrados 'Classical', 'White sky' o 'Capricorn'. EFE

1012172

gcm-lmi/jmj

(foto)

BARCELONA, 02/06/2024.- Vista general durante el concierto que la artista Lana del Rey ofreció dentro del Festival Primavera Sound que se celebra en Barcelona. EFE/Alejandro García..