Todos los conciertos y espectáculos de las fiestas de San Juan y San Pedro 2024 en León

Viernes 21 de junio

De 19:00 a 23:00 h Vizconde Music, bar Plan B. Sesión vermú con un concierto acústico y dos DJs a continuación de cada concierto. Plaza del Vizconde.

​20:15 h Espigas para una tarde coral. Concierto. Coro Espiga, León. Iglesia de San Martín. C /Plegarias, 3.

20:30 h León Suena en tu barrio. Festival de grupos musicales leoneses. Actuación del grupo El Refugio del Pop. Calle Moisés de León, junto a la iglesia de Santo Toribio de Mogrovejo (Polígono

​22:00 h Orquesta Top Lider. Plaza Mayor.

​22:00 h Ara Malikian en concierto. The Ara Malikian World Tour. Palacio de Deportes de León.

22:30 h Día Europeo de la Música. Fête de la Musique by Sonda_Music y Museo Casa Botines Gaudí. Concierto de Casapalma. Confluencia entre las calles Pilotos Regueral y Ruiz de

Salazar.

23:30 h Día Europeo de la Música. Fête de la Musique by Sonda_Music y Museo Casa Botines Gaudí. Show Audiovisual ‘Sonidos Remotos’ by Nonu Microwave + Mucrovision sobre la Muralla en la confluencia entre las calles Pilotos Regueral y Ruiz de Salazar.