‘Bura’: un asunto personal de Rodrigo Martínez

Imprescindible ‘Bura’, lo nuevo del músico leonés Rodrigo Martínez, será uno de los discos del año

Rodrigo Martínez, recientemente galardonado con el premio Concejo a cargo del Instituto Leonés de Cultura en la categoría de Música, presenta su último trabajo, Bura, que cuenta con colaboraciones tan destacadas como las de Amancio Prada, Sofía Miguélez, Xuan Nel Expósito, Diego Gutiérrez o Neil Pearlman. Él mismo define este estreno como algo más allá de un trámite: «Tras varios años de trabajo intermitente pero intenso, por fin he logrado echar de casa este nuevo disco mío, que se hace llamar Bura y que en realidad se me antoja casi viejo, porque hace ya bastante tiempo que empecé a pensarlo. En él me acompañan Sergio García y Jaime del Blanco, como músicos que forman parte del formato trío de este proyecto que he arrancado en solitario, pero también otros con los que de una u otra forma he tenido relación en los últimos años: léase el mi mayestru de curdión Xuan Nel Expósito, Amancio Prada, Neil Pearlman, Diego Gutiérrez o Sofía Miguélez, que actualmente también forma parte del grupo», relata.

El pasado 13 de junio fue el día escogido por Rodrigo Martínez para lanzar Bura. Viene avalado como su disco más redondo, maduro y personal, además de una suerte de recopilación de temas de la tradición oral leonesa, revisitados de forma personal por el músico leonés. Jazz, influencias contemporáneas e improvisación; pero también armonías acostumbradas en el folk actual más normativo. Esto es parte de lo que se podrá encontrar en Bura, palabra que significa oscura en leonés.

«Bura lo forman 10 temas de diferentes partes del territorio leonés (desde maragatos, al alto Sil y Babia, pasando por la Valdería y las montañas central y oriental entre otras). Es un disco a ratos un poco mas atrevido de lo acostumbrado, pero en el que también hay espacio para enfoques mas clásicos dentro de la literatura folkie. Es un disco ampliamente reflexionado pero también espontáneo por momentos, y en cualquier caso me ha llevado mucho trabajo, así que espero que, al menos a algunos de vosotros, os haga tilín y os sintáis interpelados por él», sugiere Rodrigo Martínez.

Como viene siento habitual, el escritor Víctor M. Díez es el autor de un exquisito prólogo como introducción literaria del disco.

Bura se presenta dentro del sello leonés Música con Tsume, y ya se puede adquirir en formato físico en establecimientos como el bar El Cuervo (Sal, 6) o en la librería Iguazú (Plegarías, 7), así como en la web del artista. Además, una de las canciones se encuentra disponible al público. Por último, está previsto un concierto presentación del disco después del verano.

«Podéis escucharlo como os plazca, saltando de aquí a allá como Rayuela , pero también de principio a fin, como un todo, que así fue concebido, como un viaje en el que suceden cosas», explica, además de reclamar difusión y animar a la compra de este trabajo: «Sería una catástrofe que se vendiera poco», remata.