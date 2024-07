'Roma en el espejo': mixtura de artes y paisajes

Roma en el espejo es un programa cultural que indaga en el reverso contemporáneo del origen romano de la ciudad; bajo la idea de que hay un lugar para la mixtura de la memoria patrimonial y la cultura viva, que cabe indagar. Ubicado dentro de Cuna del Parlamentarismo, la propuesta del escritor y poeta, activista cultural, dramaturgo y creador en diferentes frentes, se desarrollará en La Casona a base de calidad creativa con espectáculos que podrán ser visto por sólo 2 euros la entrada. Comenzarán todos a las 20.30 horas, salvo el primero que a causa de su duración tendrá las 20.00 horas como inicio. Nombres como Quico Cadaval o los Hermanos Cubero, por citar sólo dos, dan buena prueba de la puntería exquisita con la que diseña siempre Víctor M. Díaz Roma en el Espejo.

El programa, siempre perfilado alrededor de la intimidad del pequeño formato y de la poética escénica, trae en esta edición cinco espectáculos en que la palabra, la música y la danza son protagonistas. Propuestas locales y venidas de fuera. Mixtura de artes y paisajes, todos traspasados por el hecho poético, ya sean las historias de nuestras abuelas, las músicas tradicionales o etéreas vertidas a la contemporaneidad, la poesía del cuerpo en el aire de un circo sin carpa o las propuestas performativas de todos estos artistas.

Celso Sanmartín, José Luis Gutierrez y Quico Cadaval abren fuego artístico con Tres vellas (polo menos), el 9 de julio en La Casona. Tres de los mejores narradores de la escena internacional juntos hablando de sus musas, sus viejas. Cada función es diferente, única; algunas viejas repiten, otras no, aparecen y desaparecen de la memoria colectiva en la mayor y más antigua expresión teatral: la narración oral. Hay tono profundo con Galicia en la memoria en esta propuesta que tiene belleza, enamoramiento, la tristeza, los dolores, las diversiones... Celso Fernández Sanmartín es narrador oral y reconocido poeta. Su libro A cama do meu avó es uno de sus últimos éxitos, convertido en performance en Escenas do cambio.

Guti es narrador, guia nativo e influencer. Publicó el libro Cuaderno de últimas voces y mantiene un post diario en Facebook titulado Besos matinales. Quico Cadaval cuenta cuentos y dirige teatro. Dirigió O Porco de Pé y participa en el último proyecto del Centro Dramático Galego Shakespeare en Roma.

El 10 de julio actuará Adriano Galante. Adriano Galante es cantante, fundador y músico del colectivo de acción sonora, performance y canción libre, Seward.

Cirk About Ir, Loop y Maïalba serán los artistas de los tres días siguientes para finalizar el 13 de julio con la llegada de Los Hermanos Cubero.

Los Hermanos Cubero son Enrique y Roberto Ruiz Cubero De Guadalajara, su propuesta es única en España aunque partan de lo tradicional. Es el nombre artístico con el que se les conoce a los músicos y hermanos Enrique y Roberto Ruiz Cubero. Con la intención de componer de forma libre, Roberto y Enrique formaron Los Hermanos Cubero, presentándose a un concurso en el año 2010 que les otorgó el II Premio Europeo de Nueva Creación de Folclore Agapito Marazuela.

Han actuado en entornos muy diversos, tales como el festival de Folk de Segovia o la sala El Sol en Madrid, y están continuamente buscando en sus creaciones el eclecticismo del que huyen algunos en la música folk americana. En el año 2012, lanzaron su sencillo La calle abajo y han sido los protagonistas de La muerte en la Alcarria, película del director Fernando Pomares. Es una película sin diálogos, en la que los músicos buscan sus orígenes por las tierras alcarreñas, y donde lo que el espectador puede escuchar son las canciones interpretadas por ellos mismos. Su estilo es eminentemente acústico y el eclecticismo es una constante en toda su obra.