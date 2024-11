‘This is a modern world’: león se prepara para el purple

El Festival Internacional Purple Weekend Estrella Galicia de León calienta motores para regresar al mundo moderno. Con las fechas del puente de la Constitución cosidas a su historia son 35 años ya los que contemplan a este evento, fruto, como diría y titula Conrado Martín, de los sueños de juventud de unos entusiastas que sin saberlo sembraban todo un estilo cultural con el pop como botón de inicio.

Tres décadas y media han dado de sí para momentos estelares y vaivenes pero en cualquier caso con el peso del tiempo que hace que ahora haya planes diferentes pero con una total intención de preservar la calidad y el interés musical. Es así Héctor César el que lleva las riendas en este sentido con Centro León Gótico como referencia organizativa, amén de la marca cervecera patrocinadora.

Junto a los nombres que forman parte del grueso del cartel de este año se han ido incorporando nombres con el fin de convertir este cumpleaños 35 en todo un acontecimiento.

La 35 edición del Purple Weekend Estrella Galicia de León completará su cartel con una «última joya» llegada desde California: Ultra Q, la banda de Jakob Armstrong, hijo menor del líder de Green Day, Billie Joe.

Ultra Q abrirá la fiesta ‘Revival 77 & New Punk’ del jueves 5 de diciembre en Espacio Vías, una jornada inaugural espectacular que seguirá con el revival mod de Sharp Class, con la sensación nacional del momento, Alcalá Norte, con entradas agotadas ya y con el contundente punk de Bad Nerves.

«El sonido de Ultra Q es la mezcla perfecta entre las guitarras de los Strokes, el romanticismo lírico de los Cure y la narrativa musical de Arctic Monkeys. Rock alternativo horneado por el calor de California, con guitarras a todo volumen y esa voz tan personal de Armstrong», han señalado desde la organización.

El crecimiento de la banda desde la aparición de sus primeros EP, ‘We’re Starting to Get Along’ (2019) y ‘In a Cave in a Video Game’ (2020), ha sido explosivo.

En sus últimos trabajos, ‘My Guardian Angel’ (2023) y ‘Empty Eddy’ (2024), han seguido perfeccionando ese sonido que se mueve salvajemente entre el pop-punk, la nueva ola romántica y el synth-pop.

«Son álbumes que ya muestran una incontestable madurez creativa, con el talento compositor de Armstrong y la maestría musical de Kevin Judd y los hermanos Chris y Enzo Malaspina», han concluido desde el Purple Weekend.

De esta manera, El Purple Weekend ofrecerá en León una treintena de actuaciones del 5 al 7 de diciembre con una programación que, por ejemplo, incluye los únicos conciertos en España de The Fuzztones o Curtis Harding e involucrará a diferentes locales de la ciudad que “bañarán la escena musical del festival”.