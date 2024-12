Ars Poliphonica dará un recital en León

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Ars Poliphonica, auténtica referencia en el panorama de la música vocal de calidad, lleva 35 años trabajando de forma seria, rigurosa, independiente y estable sobre muy numerosos programas, pero en los cuales la presencia dominante es la de nuestra mejor música: la polifonía renacentista. La formación ofrecerá un recital en la iglesia de San Marcos el sábado, a las 20.30 horas (entrada gratuita).

En estos últimos nueve años, su apuesta ha sido más decidida aún si cabe, englobando su actividad en lo que definen como La Música de los Días, un proyecto multidisciplinar y pedagógico (realización y difusión multimedial de conciertos, generación de documentos, estudios y recuperaciones históricas, estrenos de obras, edición de discos, películas, documentales, etc.) centrado en nuestras músicas históricas y con particular empeño en destacar nuestra mejor música, que no es otra que la polifonía del Siglo de Oro español, que acoge tanto las manifestaciones de la música amatoria, madrigalística, como las expresiones desarrolladamente místicas, de la religiosidad intensa y propia de la época. Ars Poliphonica se plantea este reto siempre cantando con el máximo rigor estético y en su más pura concepción estilística.