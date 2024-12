Álvaro Rivas, voz de Alcalá Norte: «Crecí oyendo la música que suena en el Purple»

El NO concierto de Alcalá Norte de hoy supendido por la aún convalecencia de su cantante Álvaro Rivas estaba marcado en rojo. En el calendario de los madrileños de Ciudad Lineal y de muchos de sus fans. Hasta el punto de que se había colgado el no hay billetes en Espacio Vías y para ellos, tal y como explicaba ayer a Diario de León el propio Rivas, «porque cuando estuvimos en León en el Come y Calle fue el primer concierto en el que nos convencimos de que estaba pasando algo grande con el grupo. Fue un concierto que disfrutamos mucho porque el público de León fue maravilloso. Espero que podamos volver pronto», confiesa y recuerda, y añade la rabia de no poder repetir.

Eso sí, asegura Rivas que se buscará alguna solución para desquitarse, tanto ellos como los que esperaban su actuación. «Crecí escuchando la música que suena en el Purple. Mi padre fue de los que tenía una parka, que yo me he puesto muchas veces, e iba con su moto al Rockola. Porque es muy aficionado a la música», añade desde el apartado sentimental. Así confiesa de dónde le viene esa pasión musical.