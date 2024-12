Un grafiti de La Bañeza, camino de ser el número uno del mundo

No es la mensajera del miedo, pero advierte del peligro de descuidar el planeta. La joven, de rostro triste, sostiene un bastón coronado por un reloj de arena. El planeta tiene los días contados si continúa la sobreexplotación de los recursos. Y avisa de los efectos del cambio climático desde un edificio de la calle rey Juan Carlos donde está instalada, curiosamente, una empresa de biomasa y energía solar. Es el potente grafiti del catalán Uri Márquez Cateura, que firma sus murales como Uri.KTHR. Uno de los artistas que ha contribuido a convertir La Bañeza en una potencia mundial en arte urbano. La localidad organiza cada verano el festival Aero Rap —el pasado agosto se celebró la duodécima edición—, que convoca a grandes artistas contemporáneos de todo el mundo. Con 339 murales, la ciudad es un auténtico museo al aire libre.

Los grafitis en medianeras y muros de todo el callejero bañezano figuran mes a mes entre los mejores en la plataforma Street Art Cities, una comunidad de arte urbano con más de 66.000 murales, de 430 artistas, repartidos por 1.800 ciudades del planeta. Cada mes esta plataforma elige al más destacado y, en diciembre, al mejor del año. Márquez es uno de los 50 seleccionados para coronarse este 2024.

Entre sus rivales, dos camaleones abrazados, del artista J.M. Brea, mural que se puede ver en la localidad cacereña de Arroyomolinos de la Vera. Hay otros dos competidores más en España: el grafiti titulado Atravesar el centro, de Guido Palmadessa, en Burgos; y Bajo el mar, de Asem Navarro y Mr Manz, en la localidad catalana de L’Ametlla de Mar. Por todas ellas se puede votar en la citada plataforma hasta el día 20 de este mes.

Márquez lleva pintando toda la vida. «Tuve gente de mi alrededor desde pequeño envuelta en el mundo del grafiti, pero nunca le presté atención más allá de verlo y disfrutarlo; a mí me gustaba dibujar con un papel y un lápiz. Más adelante, cuando estaba ya en los estudios artísticos, empecé a conocer a gente que me invitaba a probarlo, y finalmente acabé yendo con ellos a pintar alguna pieza suelta por ahí. No fue hasta 2017-2018 que empecé a tomarlo un poco más en serio y a descubrir que me gustaba la técnica y se ajustaba a mi obra el hecho de que estuviera en la calle», explica el artista en su web.

Talento leonés

Dos artistas leoneses colocaron el año pasado sus murales entre los mejores del mundo. David Esteban, conocido artísticamente como Da2.0 o también Dadospuntocero, y Manuel García Juan, compitieron en la pasada edición por el Street Art Cities, considerado el ‘Oscar’ en el mundillo del arte urbano. Street Art Cities escanea las redes sociales cada día para localizar las obras de arte más populares, compartiéndolas en las historias de Instagram para que la audiencia escoja a las mejores. Cualquiera puede convertirse en «jurado» y emitir su voto.