Nadia Álvarez: «En mis canciones hay menos inocencia y más crudeza»

Cuando Nadia Álvarez se fue a Madrid, iba también con el respaldo de su trabajo, pero llevaba la música encima como equipaje y objetivo. Ahora que ha vuelto y sus canciones siguen siendo igual de brillantes y su directo tan competente como entonces, puede que ese volverás a León, además de lo excepcional en la ciudad, sea su particular prueba del éxito. Porque hay demasiadas cosas intactas en este regreso: su talento y territorios por explorar y su creatividad, como para pensar lo contrario. Lo pondrá a prueba este viernes en El Gran Café en un concierto que tiene mucho de presentación. Nueva banda, nuevas canciones y un disco inminente que se podrá adquirir en vinilo. Por eso, la primera aproximación pide hablar sobre la idea del tiempo actual, su estado general. Cuáles son las cosas nuevas en las que está. Próximos conciertos, canciones, grabaciones... Es decir, las novedades que surgen y se suman a su trayectoria. Espóiler: todo va bien, muy bien, sigue su curso y hay en Nadia Álvarez una de las carreras más interesantes entre las cantautoras rock en España. Porque aunque sea desde León, no es León a su pesar, sino al contrario.



«Ahora mismo estoy a punto de publicar un nuevo disco. Se titula Manual breve de reconstrucción o el arte de embellecer lo roto y son solo seis canciones, seis pasos para la reconstrucción. Van ordenadas, cada canción equivale a un paso. Voy a fabricar vinilos, de hecho, ya debería tenerlos conmigo, pero los tiempos me la han jugado y los vinilos no llegan a tiempo para el concierto de este viernes en León. Mi idea era presentarlo y que la gente ya pudiese llevarse el suyo. No importa, sonarán las nuevas canciones igualmente y cuando lleguen los vinilos nos veremos de nuevo. Aún no he adelantado ningún single, el primero saldrá el 3 de enero. En el disco hay dos colaboraciones muy especiales que aún no desvelo», remarca con ese final en forma de interrogación.



En realidad, Nadia Álvarez suena a solista pero defiende sus canciones con mucho concepto de banda. Puede tocar ella sola, sí, pero aporta en conjunto y deja que los demás integren su personalidad musical, como hace ahora con su banda. Y al otro lado, igual. Puede cantar como invitada de ilustres como Quique González y su voz será reconocible. O cuando hace su música ella misma. Ese camino lo tiene recorrido. O en otras colaboraciones con igual de ilustres como es el caso del leonés Fabián. Pero ahora está en ese momento en el que el bagaje se suma a la expectación y adrenalina de lo nuevo: «No tengo más pretensión que la de soltar al aire seis nuevas canciones que hablan mucho de la Nadia de estos dos últimos años. No he planeado ninguna gira y no quiero trabajar bajo ninguna presión que me impida disfrutar de seguir componiendo y de tocar de vez en cuando. Como decía un amigo, esto de sacar un nuevo disco es para mí un tremendo acto de fe y de inconsciencia».



A modo de anécdota, hace unos meses se subió con su banda a la jam de El Gran Café. Fue todo un asalto, un regalo sin avisar en el que algunos asistentes que no la conocían decían: no es la primera vez que se sube a un escenario. Lo aventuraban sin saber que es la compositora de canciones como A veces, Algo que duele, Todo marcha bien o La ciudad de los pájaros grises. Canciones a sumar a lo que viene. Que en su caso es unad gran voz, grandes canciones y una conexión folk y americana que no le impide dejar también un sello de pop y rock en español. «El concierto del viernes va a ser un repaso y una presentación de lo nuevo. El planteamiento es más bien una presentación, tanto de las canciones como de la nueva banda. Ahora vivo en León y los músicos que me acompañan son paisanos. Pero tocaremos canciones antiguas y, por supuesto, todas las nuevas», relata. Y se intuye, por tanto, que podría explicar que algo unirá sus canciones de antes y de mañana: «Lo hago bastante a menudo. Es como ver una foto mía de cuando era pequeña. En las canciones de ahora hay menos inocencia y más crudeza».

