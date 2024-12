Microteatro por Suárez Saa

Algo que contar y cómo. Resueltos ambos dilemas lo de Víctor Suárez Saa es puro teatro, que es la pasión que le lleva a que ahora reúna en Petricor, título del libro, nueve de las piezas que ha escrito más dos bonus track creadas para los más pequeños. «Y que a los padres no les aburran...», matiza. Tiene además otro as en la manga: «Si a alguno no le gustan tiene que pensar que sólo va a perder unos quince minutos», explica, para dejar claro que el microteatro tiene muchas ventajas. Es directo este periodista y escritor leonés: «Es un formato que me permite muchas cosas. Pero, claro, el Rey León es difícil que salga». De todo ello tiene previsto hablar hoy en Villarrodrigo de las Regueras, en Villaquilambre, el pueblo de sus padres, donde presentará Petricor con la presencia prevista de Pedro García Trapiello, escritor y columnista de Diario de León.

Víctor Suárez Saa.DL

En realidad, lo que escribe Suárez Saa es una historia apegada a la vida. De forma que lleva al escenario los conflictos cotidianos. Y son obras que también cumplen desde la brevedad esas máximas de planteamiento, nudo y desenlace. «Es un formato que me encaja. En tiempo y en la historia que quiero contar. Algo concreto y que se pueda representar en un espacio pequeño», remarca. Por cierto, puestos a soñar asegura que le encantaría que sus obras fueran representadas por algunas de las compañías y actores que hay en León y tienen el teatro como medio de expresión.

Dice Víctor Suárez que a veces la historia surge desde el escenario que elige. Por ejemplo: una habitación de un hospital. O un gimnasio en el que un par de personajes hacen ejercicio. O en unos andamios donde se limpian cristales de un edificio. Enumera estas posibilidades y queda claro que el filón es infinito.

Ionesco, Jardiel y Pirandello son algunas de sus principales fuentes de admiración e inspiración, lo que lleva a un tipo de teatro reconocible en el que el absurdo, el drama o la emocion son ingredientes infalibles. Y él sabe jugar esas bazas porque ante todo resalta su amor por el teatro.

Petricor está editado por Diversidad Literaria, que sólo vende online. Y ahí es donde se levanta ese telón imaginario en donde el teatro surge en todas partes, como fórmula que funciona en algunas ciudades con una gran aceptación por parte del público que quiere vivir su papel de espectador como una experiencia diferente.

«Petricor es el olor a tierra mojada, el olor de la lluvia cuando comienza, cuando las primeras gotas caen sobre el suelo seco y levantan y esparcen compuestos químicos como la geosmina y aceites exudados por algunas plantas. Es de mis olores preferidos. Solo eso podría bastar para defender esta palabra como título del libro. Pero, además, es una palabra formada por la raíz griega pétros (piedra) e ichór (sangre o esencia que corre por las venas de los dioses griegos, según su mitología). Apela a la esencia, a lo que está en el interior», dice. Y de ahí viene todo.