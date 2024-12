La sublime Odón Alonso

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El tradicional Concierto de Navidad de la Orquesta Sinfónica Ciudad de León Odón Alonso, celebrado el pasado 22 de diciembre en el Auditorio de León, no sólo cumplió con las expectativas, sino que las superó con creces, brindando al público una experiencia musical que perdurará en la memoria colectiva de la ciudad. Un evento de extraordinaria magnitud que, una vez más, reafirmó la excepcional calidad artística de esta formación. Bajo la dirección del maestro Dorel Murgu, la orquesta desplegó su virtuosismo y destreza técnica en una interpretación soberbia de los Valses y Polkas de Strauss, un repertorio que, aunque familiar, fue llevado a nuevas alturas gracias a la brillantez de los músicos. La ejecución no solo fue impecable, sino que estuvo impregnada de una delicadeza y precisión que hicieron que cada acorde, cada transición, cada matiz musical resonara con una claridad sublime. La orquesta, con su impresionante unidad y cohesión, ofreció una lección magistral de musicalidad, donde la destreza individual se fusionó con el espíritu colectivo, creando una atmósfera de pura magia navideña.El talento de cada uno de los músicos de la Orquesta Sinfónica Ciudad de León «Odón Alonso» brilló con fuerza. Desde las cuerdas, que ofrecieron una sonoridad cálida y envolvente, hasta los metales, que con su potencia y precisión elevaron la intensidad emocional de la pieza, cada sección contribuyó a la creación de un sonido equilibrado, envolvente y profundamente expresivo. El resultado fue un espectáculo vibrante, donde el virtuosismo no solo se percibió en la ejecución técnica, sino también en la capacidad de la orquesta para transmitir emoción y conmover a los asistentes.

Dorel Murgu no solo guió a la orquesta con seguridad, sino que infundió a la interpretación una energía contagiosa.