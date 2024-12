Rafaria Montecristo lleva a San Feliz los poemas de Gloria Fuertes

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Rafaria Montecristo protagoniza mañana, a las partir de las 12,30 horas, un recital en La Casona de San Feliz de Torío. El artista leonés ha puesto música a los poemas de la conocida autora Gloria Fuertes. Este acto se enmarca dentro de ciclo La letra y la música, del programa San Feliz Pueglo, estación cultural para familias, que organiza Espacio Factor.

Nadie le encargó el trabajo, pero hace 16 años se puso con empeño a poner música a lo que le había impactado: los poemas de una antología de Gloria Fuertes. Gloria, una poeta cancelada a la manera de su tiempo, como ella dice sin darle importancia, que los chicos, los chicos poetas coetáneos, no les invitaban a sus tertulias ni a sus presentaciones aún a pesar de que Gabriela Mistral y ella eran las dos únicas mujeres incluidas en la antología Norton que agrupaba a los cien mejores poetas de la lengua castellana. En tiempos más actuales hemos escuchado repetidas veces que era una poeta menor por boca de los supuestos poetas mayores, tal vez en muchos casos envidiosos de su éxito popular.

Por el disco de Montecristo desfilan El pastor de gatos con su rebaño por los campos de tejas, Pienso mesa y digo silla, Esta noche, lo siento, estoy alegre, A veces me sucede que no me pasa nada y el fulminante No reíros de nadie, tan actual y tan útil en tiempos de escraches variados. La piedad siempre por delante. Este trabajo musical tiene la enjundia de lo bien cantado y tocado, de lo bien hecho. Con un envoltorio casi chill-out de guitarras y voz, Montecristo construye un edificio musical con Gloria.