La cuna de la magia mundial está en León

Sale a escena Luis Larrodera y la Gala Internacional del Festival Internacional León Vive la Magia en su edición número 21 es una bendición al espectáculo en mayúsculas con la ilusión como llama que no se apaga en las más de dos horas que dura la sesión. Y así ha sido durante todas las galas y las que quedan, hoy 31 de diciembre a las 12.00 horas y el 1 de enero, a las 18.00 y a las 21.00 horas. Sólo hay una mala noticia: no hay entradas. El Auditorio de León se llena en todas y cada una de las citas y se convierte en un rito navideño para los leoneses que repiten en uno de los platos fuertes, como es este, aunque por pequeño que sea el que haya en cualquier rincón de la ciudad y provincia merece la pena. Porque Juan Mayoral y Violeta Zheng, a la dirección artística, ponen todo su empeño y conocimiento en la materia para que el cartel general sea de primera. Y no digamos el resto del equipo que detrás de todo y delante hacen que un festival con casi setecientos espectáculos funcione como una máquina perfectamente engrasada. En León, Ponferrada, La Bañeza y localidades de toda la provincia. Pero también en Ávila, Burgos, Soria, Segovia, Salamanca, Valladolid, Oviedo Zamora... Pero esa es otra historia.

Luis Larrodera, maestro de ceremonias de la Gala Internacional del Festival Internacional de Magia.ÁNGELOPEZ

Sale Luis Larrodera al escenario y como maestro de ceremonias pone toda la carne en el asador. Sí, es la única persona que, junto a Miriam Díaz Aroca, puede decir que ha sido presentador del mítico concurso Un, dos, tres. Pero no va de eso el tema ni Larrodera lo explota. Más bien podría decirse que ofrece su versión de showman, presentador, monologuista y más al servicio del festival, con ciertos toques de la tradición televisiva americana e incluso un poco a lo Juan Dávila, el humorista de moda, cuando mete caña en condiciones al público presente. Pero todo el mundo sale ileso y en un juego de palabras, ilusionado.

Y entonces llega el turno de los protagonistas: Los Mejores Magos del Mundo es el título de la Gala Internacional. Y ahí es cuando todo lo que hacen es mágico, siempre con la participación eficaz del equipo de sonido y de luces del Auditorio de León. La magia está servida y el público la devora en un auténtico pasen y sueñen...

Así, mucho más que clásicos del malabarismo es lo que presenta el francés Rémi Lasvènes en un espectáculo pletórico de magia y poesía. Con un estilo personal entre ciencia ficción, comedia y magia, el norteamericano Rudy Coby ha sido elogiado por su uso innovador de la tecnología y los efectos especiales en sus actuaciones. Eso le ha llevado a actuar en más de un centenar de países y a protagonizar sus propios programas especiales de televisión. Acompañado de un pianista bastante especial, un asistente al que le gustaría hablar y técnicos que no soportan la injusticia, el francés Ben Rose introduce en un mundo poético donde la magia es una forma de liberarse del tiempo y del espacio. Magia y elegancia con un simple trozo de papel. Una actuación que transporta a un mundo surrealista creado por el mago belga Laurent Piron e interpretado por la ilusionista Nunzia, de la prestigiosa compañía Alogique. Un número que se coronó campeón del mundo en 2022 y al que David Copperfield describió como «maravilloso, elegante y conmovedor». Y el embrujo oriental del mago coreano Manho Han, discípulo del maestro japonés Yuji Yasuda, que pone en pie un número en el que, a partir del mundo de la moda y el consumo, ironiza sobre algunas de las adquisiciones que a veces hacemos todos, para mostrar cómo la magia es capaz de crear accesorios imaginarios en las revistas de tendencias. El mago canadiense Mikale Sznanyel se formó en la Escuela de Mimo de Marcel Marceau en París. Ha recorrido el mundo y ha recibido premios internacionales en todos y cada uno de los concursos de magia en los que ha participado. Con su número protagonizado por un cantante de ópera, en el que se fusionan magia, humor y mimo, traslada a un escenario tan delirante como divertido. Todos son especiales por sí mismos, pero en conjunto, invencibles. Porque siempre quedará la magia.