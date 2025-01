Los grandes museos hacen balance anual: los estatales los que más crecen

Publicado por Agencias Verificado por Creado: Actualizado:

Los grandes museos han hecho balance del 2024 y los que más crecieron fueron los dieciséis estatales dependientes del Ministerio de Cultura que, con el Arqueológico en cabeza, registraron un 10,53% más de visitas que en 2023 y la mayor afluencia de público de lo que va de siglo.

También destaca el incremento de un 12,52% a los palacios, monasterios, museos y espacios verdes gestionados por Patrimonio Nacional, que recibieron 7.169.027 visitantes en 2024, batiendo el récord del año anterior.

Además, el Museo del Prado superó en un 6,6% su récord de 2023, con 3.457.057 visitas en su sede principal, mientras que el Thyssen retrocedió en un porcentaje similar, un 6%, hasta 951.821 visitas y el Reina Sofía registró un incremento del 9% en su sede de Atocha, con 1.537.105 visitantes.

El Arqueológico sube un 23% y el del Romanticismo se dispara un 70%

Los museos estatales recibieron un total de 3.121.418 visitas, frente a las 2.823.993 de 2023, según datos facilitados este jueves por el ministerio.

El más visitado fue el Arqueológico Nacional, con 627.334 visitas, un 23,36 por ciento más que en 2023 (506.873) y el mejor dato desde su reapertura en 2014.

En número de visitantes, el segundo fue el Museo Nacional de Altamira, en Santillana del Mar (Cantabria), con 292.780 (un 2,86% más), seguido por el Museo Sefardí en Toledo, con 259.211, una cifra similar a la de 2023 (252.231).

Sin embargo, el mayor incremento porcentual recayó en el Museo Nacional del Romanticismo, visitado por 195.266 personas, un 70,18 por ciento más que en 2023 (114.739) y el mejor registro histórico, coincidiendo con la celebración del Centenario de su fundación.

También superaron las estadísticas de visitas desde el cambio de siglo el Museo Nacional de Artes Decorativas en Madrid (144.704, un 29,54% más que en 2023); el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias ‘González Martí’ en Valencia (236.947; 8,39% más) y el Museo Casa de Cervantes en Valladolid (35.398; 51,63% más).

Y fueron muy notables los incrementos de público, superiores al 35 por ciento, en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática ARQVA, en Cartagena (101.557, 34,25% más), en el Museo del Traje CIPE, en Madrid (113.017, 40,30% más) y en el Museo Nacional de Escultura, en Valladolid (170.736, 49,20% más).

El Reina Sofía crece en su sede y el Thyssen retrocede

La sede principal del Museo Reina Sofía recibió 1.537.105 visitas en 2024, un 9% más que el año anterior (1.409.113) y la recaudación por entradas creció un 15% hasta 7.595.628 euros, a pesar de que el 62% accedieron de forma gratuita.

El cierre total o parcial de las dos sedes ubicadas en el Parque del Retiro -de entrada libre- hizo retroceder un 22,5% el cómputo global de visitas, que pasó de 2.530.560 en 2023 a 1.960.249 en 2024.

El Palacio de Cristal no recibió ningún visitante, ya que permanece cerrado desde abril de 2023 por obras de restauración; y el Palacio de Velázquez, también clausurado por obras de mejora desde el pasado 2 de septiembre, recibió 319.706 visitantes (536.425 en 2023).

Ambos recintos seguirán en obras a lo largo de 2025.

En 2024 el Reina Sofía acogió catorce exposiciones temporales, entre las que destacaron la dedicada a Antoni Tàpies con motivo del centenario de su nacimiento o las dedicadas a Eva Lootz y Soledad Sevilla, que aún podrá visitarse hasta el 10 de marzo.

En cuanto al Thyssen, 951.821 personas visitaron su colección permanente y las exposiciones temporales a lo largo de 2024, un seis por ciento menos que en 2023 (1.012.660).

El 57,6% de las visitas fueron de procedencia nacional (41,1% de Madrid y 16,4% del resto de España) y el 42,4%, internacional. Y la exposición más vista fue 'El realismo íntimo de Isabel Quintanilla', (159.122 visitantes).

Las visitas a la colección permanente sumaron 704.563, un 1,5% menos que en 2023 (715.395).

El Museo del Prado y Patrimonio baten récords

El Museo del Prado, que ya había avanzado hace unas semanas sus cifras provisionales, cierra el año con 3.457.057 visitantes en su sede, un 6,6% más que el año anterior (3.241.263).

La cifra global roza los 4 millones si se suman más de 530.000 fuera de Madrid, sumando la exposición 'Ages of Splendor. A History of Spain in the Museo del Prado' en Shanghai(327.663) y las itinerantes nacionales 'El arte que conecta' (100.622) y 'XIX. El siglo del retrato' (102.551).

También baten su propio récord los palacios, monasterios, museos y espacios verdes gestionados por Patrimonio Nacional, que recibieron 7.169.027 visitantes en 2024, un incremento de un 12,52% con respecto a 2023. El mes con mayor afluencia de público fue diciembre (555.722).

Entre los palacios, monasterios y museos, que suman 4.003.704 visitantes, destaca el Palacio Real de Madrid (1.563.869), seguido de la Galería de las Colecciones Reales (648.209) y el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (435.543).

La celebración del tricentenario del Real Sitio de la Granja (Segovia) atrajo a 680.845 turistas.