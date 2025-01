El Musac vuelve por sus fueros

El año del Musac. 2024, bajo la dirección de Álvaro Rodríguez Fominaya, logra cifras que son la mejor noticia cultural para León y la Comunidad. El centro museístico ha pulverizado las cifras del año pasado alcanzando 86.831 visitantes, que suponen un incremento del 52% respecto a 2023. Junto a los nombres propios del Musac, que son el equipo dirigido por Fominaya, puede que dos hayan tenido un papel crucial para alcanzar estas cantidades que hacen que el Musac vuelva por sus fueros: Ana Mendieta y Ai Weiwei. Sus dos exposiciones, la del segundo en cartel durante los primeros meses de este 2025, han devuelto el esplendor de arte contemporáneo que ha de ofrecer el museo.

Los 87.000 visitantes de 2024 son, además, su mejor cifra en más de una década, porque suponen un aumento de casi 30.000 personas respecto a las 57.078 del 2023.

Con Mendieta y Weiwei son un total de seis exposiciones temporales celebradas a lo largo del 2024, a las que hay que sumar la programación cultural del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León en su misión de contribuir a generar nuevos públicos.

Durante el primer semestre En búsqueda del origen, la gran exposición de la artista Ana Mendieta, permitió ver no solo en León o Castilla y León sino en España, y por primera vez en más de un cuarto de siglo, una extensa selección de obra de la relevante artista norteamericana de origen cubano. La muestra obtuvo una amplia repercusión nacional e internacional, con apariciones en cabeceras como The New York Times.

Además, la exposición que más expectación ha generado entre los visitantes es Ai Weiwei. Don Quixote, que reúne 42 obras —muchas de ellas monumentales— del reconocido artista y activista chino. Inaugurada el pasado mes de noviembre, podrá visitarse hasta el 18 de mayo de 2025. La programación de 2024 se completó con exposiciones de los artistas María Luisa Fernández, Prudencio Irazabal y Pipilotti Rist, así como con una exposición anual de la Colección Musac que, con el título de Epílogo, puede visitarse hasta el próximo 12 de enero.

Sobre la muestra de Weiwei, el propio Musac resalta unas declaraciones del artista a The Guardian en las que abundaba sobre una de las temáticas centrales de la exposición: ««Son muchas las fronteras que hay que desmantelar, pero las más importantes son las de nuestros corazones y nuestras mentes: esas son las fronteras que separan a la humanidad de sí misma».

La exposición traza un amplio recorrido por una selección de trabajos realizados a lo largo de los últimos veinte años de la trayectoria de Ai Weiwei (Pekín, China, 1957), reconocido por su capacidad para fusionar arte y activismo político. Se incluyen aquí más de cuarenta obras entre instalaciones, vídeos y cuadros ejecutados con ladrillos de juguete. Se trata, además, de la primera muestra que exhibe en profundidad su serie de cuadros realizados con bloques de Lego. Diecinueve obras en las que el artista parte de cuarenta colores para producir imágenes que recrean cuadros de la historia del arte o modifican fotografías procedentes de los medios de comunicación. Con respecto a ellas, el artista explica que Lego, al igual que los diseños textiles y de alfombras, la impresión con tipos móviles de madera de la dinastía Song (ca. 1000 d.C.) o los mosaicos romanos antiguos, «encarna cierta sensación de atemporalidad». El título de la exhibición retrotrae a la niñez del artista, en los remotos desiertos de Xinjiang (China), al recordar cómo un ejemplar vívidamente ilustrado del Quijote perteneciente a su padre, el poeta Ai Qing, despertó su imaginación y le permitió, al mismo tiempo, acceder a un sistema de pensamiento distinto al del materialismo dialéctico en el que creció y descubrir que era posible pensar un universo fantástico en contradicción, incluso, con la realidad.

La exposición de Ana Mendieta es la mayor de la artista Ana Mendieta (La Habana, Cuba, 1948–Nueva York, EE UU, 1985) celebrada en España en los últimos veinticinco años.