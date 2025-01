Lucía Veiga, actriz nominada a un Goya: "El objetivo era reintegrarle a Nevenka la dignidad"

Publicado por Agencias Verificado por Creado: Actualizado:

Hace seis años, Lucía Veiga se replanteó su vida tras perder su empleo como vendedora de teléfonos móviles. Hoy, está nominada al Goya a la mejor actriz revelación por su papel en "Soy Nevenka", la película sobre un caso de acoso sexual que marcó un antes y un después en la historia del feminismo en España.

La actriz gallega, de 45 años, interpreta a la entonces líder de la oposición municipal en Ponferrada, Charo Velasco, una de las pocas voces que apoyó a Nevenka Fernández cuando gran parte de la sociedad local y nacional e incluso los medios de comunicación le daban la espalda.

"Fue un papel muy gratificante, porque dentro de todo este reparto coral de personas que miraron hacia otro lado, el personaje de Charo es la cara buena, la cara agradable, la esperanza", reconoce Veiga en una entrevista con Efe.

Hace más de 20 años, Nevenka Fernández, que era concejala de Hacienda en Ponferrada, denunció al entonces alcalde, Ismael Álvarez, por acoso sexual. Pese a su rivalidad política, Charo Velasco la ayudó "desde la escucha" y ejerció "una especie de yo sí te creo primigenio", resalta Veiga.

"No puso en duda en ningún momento lo que le estaban contando a pesar de que Ismael era lo más popular que había en Ponferrada en aquel momento. No había nadie que no estuviese agradecido, que no admirase al alcalde, que no tuviese un favor que deberle o que pedirle todavía", explica.

En general, la crítica no elevó la película a los altares pero sí que cuajó entre el público, lo que, a su juicio, "era parte del objetivo: el proceso de reintegrarle un poco a Nevenka la dignidad y de acompañarla, aunque sea 20 años después, estaba en respetar la historia lo suficiente y no tener ningún artificio cinematográfico especial, más allá de presentar la historia cruda".

"Es dura de ver porque sales muy removido, es una película muy necesaria y que da mucho que pensar, la típica película que sales del cine hablando y comentando y recordando algo que en general en la cabeza de todos había pasado ya a un archivo encriptado", destaca.

A la actriz coruñesa le sorprendió "muchísimo" la nominación para los Goya por un papel de "apenas cinco escenas" y solo el hecho de que a la productora le pareciese lo suficientemente bueno para presentarlo a una candidatura fue ya como si le tocara "el premio gordo de la lotería".

"Todavía lo estoy digiriendo, ese sintagma de estar nominada a los Goya me da aún mucho respeto", confiesa.

Sin embargo, los premios no han sido nada ajenos a su carrera como actriz desde que en 2018 decidió darle un giro por completo a su vida tras ser despedida de su trabajo como comercial en una empresa de telefonía.

Empezó entonces como actriz en la Televisión de Galicia (TVG) haciendo comedia, que, pese a lo que se suele creer, "no es más fácil que el drama" ya que "hay unos ingredientes muy medidos que si no están en su justa proporción no funciona".

Pero los premios le llegaron gracias al drama, cuando "esa chica que venía de hacer el payaso, de repente se puso seria y daba miedo".

"Los cómicos en serio dan mucho miedo", apunta en referencia a su papel como la fisioterapeuta asesina Norma en la serie "Rapa", que le valió los premios Feroz y Mestre Mateo a la mejor interpretación femenina en 2023.

Y el pasado año logró todavía un segundo premio Mestre Mateo como Mejor Comunicadora por su presentación del noticiero de humor "Malicia Noticias" en la TVG.

Hace unos meses acaba de hacer su primer papel protagonista interpretando a Emilia Pardo Bazán en la película "Mi ilustrísimo amigo" de Paula Cons, que recrea la historia de amor entre Benito Pérez Galdós y la intelectual gallega, "quizá una de las primeras feministas declaradas a la que su posición le permitía ejercerlo con más fuerza".

"Es mucha presión para una coruñesa hacer de Emilia, encarnar a alguien que admiras y a la que has estudiado en el instituto", reconoce la actriz.

El teatro es otro de los caminos que quiere indagar, y este mes empezará los ensayos de una obra sobre un austríaco que consiguió estafar a Franco vendiéndole una fórmula con la que aseguraba que podía fabricar gasolina.

A Veiga le fascina la impro (comedia improvisada) y monta espectáculos con su pequeña compañía "Las Izquierdo Sisters" pidiendo al público que suelte ideas, nombres de lugares u objetos, que van "metiendo en un calderito" donde fermentan las historias.