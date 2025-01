Bill Condon convierte a Jennifer López en diva

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Bill Condon regresó al Festival de Sundance después de casi treinta años con Kiss of the Spider Woman, un musical que evoca a la época dorada de Hollywood, brindándole a Jennifer Lopez un papel de diva que la industria cinematográfica actual parece estar perdiendo. «Ya no tenemos muchas divas en nuestro mundo y ella interpreta a una diva de Hollywood de otra época, de los años 50. No puedo pensar en otra persona que pudiera haberla encarnado mejor que ella», aseguró Condon a Efe minutos antes del estreno de la cinta. La película está basada en el musical homónimo inspirado en la novela del argentino Manuel Puig situada en el contexto de la dictadura argentina (1976-1983). Esta sigue la historia de Luis Molina (Tonatiuh) un joven gay que comparte prisión con el revolucionario Valentín Arregui (Diego Luna).