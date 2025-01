Sergio Dalma: «Vamos a León a hacer feliz a la gente con la música»

Es Sergio Dalma en el escenario y el Josep en el El Baix Empurdà. Y no quiere perderse ninguna de las dos versiones. La del cantante de largo recorrido y como una toma de tierra la de un vecino más en un pueblo que no llega a cien habitantes. A León, claro está, llega el Sergio Dalma con todo el poderío escénico que mantiene desde hace 36 años, desde que empezó a destacar aunque ya llevaba muchas horas de actuaciones y furgoneta. No tuvo padrinos, pero sí padres que fueron comprensivos con ese estudiante de Filología al que le perdía el escenario, cantar y hacer sentir con su música, que, ya por entonces, igual que ahora, bebía los vientos de los buenos intérpretes italianos. Sería este el breve resumen que cuenta en una conversación al hilo de su concierto este sábado. El resto, que es todo, es 36 años de carrera. Final de gira a lo grande, Sonríe porque estás en la foto, título de la misma y de su último disco, en donde León es una de las plazas fuertes para mostrar lo último sin dejar de lado títulos de éxito que aún corea su público. El sábado en el Palacio de los Deportes Sergio Dalma tendrá un gran aforo para que suenen por supuesto Bailar pegados, Esa chica es mía, Galilea... Las entradas van a un alto ritmo de venta para este concierto que tiene como hora de comienzo las 20.30 horas.

«Cada gira es distinta. Cada concierto es distinto», señala Josep Sergi Capdevila Querol, Sergio Dalma, que es también alguien al que no se le imagina dando un concierto de aliño sino buscando eso especial que solo tiene el directo, con todo en directo, voces, músicos, instrumentos... «Es que yo vengo de esa forma de hacer música. De orquestas, grupos de rock», advierte, como garantía de que habrá un gran directo. De hecho, se esmera en destacarlo elogiando a sus músicos: «La banda que llevo se ha ido renovando. Hay relevo generacional, claro, en los que tocan, los productores. Pero casi todos venimos de lo mismo. Yo crecí con canciones italianas, voces diferentes en una forma de cantar». Es decir, sirva como inciso, que para los que sospechen del sinsentido de directos enlatados, lo que trae Dalma a León es directo puro y duro. Lo otro es otra cosa. «Yo lo comparo un poco con cómo el festival de San Remo conserva esa pedazo de orquesta y Eurovisión ha evolucionado de una forma que parece más la Superbowl», comenta.

Así que es mejor centrarse en el concierto en León: «Está siendo una gira muy positiva. El título quiere transmitir un espíritu vitalista. Vamos a León como a todos los sitios: a hacer feliz a la gente a través de la música», afirma.

En el caso de Sergio Dalma la materia prima para conseguirlo son canciones marca de la casa pero que ya son temas de siempre del cancionero español pop de las últimas décadas. Esos títulos antes citados y las del último disco, que suma la friolera del 22 de su carrera. En él hay canciones tan hímnicas como Una estrella en el jardín, mítico tema de Mari Trini. Y también otros títulos como Luciérnagas, en donde colabora Conchita, y la de Micky Núñez en el tema en catalán He tocat el cel. Varios productores también trabajan en el conjunto del disco.

Respecto a las canciones antiguas, las que le identificaron, ningún reproche al público que las pide ni a ellas mismas, sino cariño y respeto. «Intento que las canciones de siempre tengan la misma energía. Cuando se convierten en una losa es cierto que pueden dar cierta pereza. Pero si las actualizas, si las cantas en tu momento actual está muy bien», confiesa. Y el público, encantado.

Es Sergio Dalma. Un tipo normal. Tal vez si no fuera un tipo normal no hubiera sido posible una carrera tan estable. Aunque también tiene su mérito que un tipo normal se haya mantenido en un mundo tan estrambótico como el del espectáculo. El secreto está en la coherencia y algo innato como su energía. La sensatez de cuidarse y el don de la simpatía. Y detrás, mucho curro. Mucho. Siempre. El mismo que aplicaba cuando todavía adolescente acudía allí donde podía mostrar sus condiciones de cantante. De muy joven le acompañaba su padre porque era menor. Luego creció y supo desenvolverse en el a veces inhóspito mundo de la música. A Sergio Dalma esa vorágine no le pasó por encima. Se ve que un sexto sentido llamado sensatez siempre le acompaña. Por eso dice que conserva los amigos de siempre. Y que ahora en su vida rural le gusta hacer deporte y la naturaleza. La música ahí sigue.