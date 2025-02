Aitana Sánchez-Gijón: "Quiero trabajar con las directoras talentosas que están saliendo"

Publicado por Ángel Alonso Giménez Verificado por Creado: Actualizado:

El día que le dijeron que recibiría el Goya de Honor, Aitana Sánchez-Gijón, 56 años, pidió a los actores y actrices jóvenes que no dejaran de formarse y de aprender, justo lo que ella hace. Por eso, está deseando "trabajar con las directoras talentosas que están saliendo".

Así se lo dice a EFE durante la entrevista que concedió el pasado martes con motivo del estreno de su última película, 'Tierra baja', introspectiva, íntima y sutil. Una película que no es fácil porque transcurre despacio su historia, entre la belleza silvestre de la comarca del Bajo Aragón, en Teruel.

Sánchez-Gijón vivió bajo la piel de Carmen, el personaje central, porque le atrajeron el guión, el lugar, el reparto y el 'tempo'. Fue un reto como actriz trabajar así, trabajar lo pequeño, lo lento y lo imperceptible. Pero es que los retos es lo que le gusta.

"Una carrera de fondo"

¿Qué se siente al mirar atrás y ver una trayectoria tan amplia? "He revisado inevitablemente las películas que he hecho, los directores y las directoras con los que he trabajado, y pienso 'qué suerte' porque he tenido la fortuna de vivir de esto", añade.

Define su trayectoria como "una carrera de fondo", cimentada con tiento y tino, poco a poco, en la que ha habido suerte, sí, pero también "decisiones conscientes", como dijo el pasado 17 de octubre en la Academia de cine, el día en que le comunicaron que recibiría el Goya de Honor el 8 de febrero de 2025 en Granada.

Se convertirá entonces en la mujer más joven en recibirlo, a sus 56 años, pero no en el/la profesional más joven: Antonio Banderas contaba 55 cuando se lo dieron en 2015.

Trazos de su vida y obra

Nacida en Roma en 1968, hija de padre y madre dedicados a la enseñanza, ahijada del poeta Rafael Alberti, Sánchez-Gijón empezó a formarse con 9 años en el taller de María Galleta. A los 17 ya había pisado las tablas de un teatro, los platós de televisión y los rodajes de cine.

Ha trabajado con grandes nombres en cada una de las tres disciplinas: en teatro con Miguel Narros, Adolfo Marsillach o Mario Gas; en cine con Imanol Uribe, Bigas Luna o Pedro Almodóvar, y en televisión con Manuel Gutiérrez Aragón o Fernando Méndez Leite, actual presidente de la Academia de cine.

Cargo que precisamente ejerció Sánchez-Gijón entre los años 1998 y 2000. Logró que el Ministerio de Cultura cediera un edificio para que la Academia tuviera sede propia.

Aunque no ha desarrollado carrera como actriz en Hollywood, efectuó dos incursiones, una de ellas junto a Keanu Reeves en 'Un paseo por las nubes'. Reeves, por cierto, no ha sido la única gran estrella estadounidense con la que ha trabajado: Christian Bale fue su compañero de reparto en 'El maquinista'.

El Goya de Honor de este año será el único que tenga por el momento, ya que sus trabajos hasta la fecha no se lo han reportado. Sí recibió la Concha de Oro a la Mejor Interpretación Femenina en el festival de San Sebastián gracias a su recreación de la duquesa de Alba en 'Volaverunt'.

Galardones teatrales tiene unos cuantos: el Premio Ceres, el Ercilla, el Valle-Inclán o el Max son algunos de ellos.

Mensaje para las nuevas cineastas

El año pasado le concedieron la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, como si fuera una señal del Goya de Honor que en breve tendrá en sus manos. Aitana Sánchez-Gijó se reconoce "emocionada".

"Cuando me lo comunican, me quedo estupefacta y hasta le echo la bronca a Fernando Méndez Leite porque pienso que soy muy joven y aún no tengo los méritos suficientes", revela entre sonrisas. "Quizá más adelante tenga el derecho de ganar algo así", concluye.

Sin embargo, según sus palabras, una vez superado el estupor, se ha dedicado a asimilar el Goya de Honor, y lo más importante, a "asumirlo como una muestra de amor, una avalancha". Hace un espóiler: se emocionará en la gala.

Y adelanta que esto no para, que quiere seguir aprendiendo. Lanza un deseo: "Me gustaría trabajar con muchas de las directoras talentosas que están saliendo, que cada año nos sorprenden con películas increíbles".

No dice sus nombres, pero quizá Alauda Ruiz de Azua, Carla Simón, Elena López Riera o Mar Coll puedan darse por aludidas.