Del Congreso al top del pop

Si el éxito es llenar allá donde se va y Ultraligera llena dos días seguidos El Gran Café eso será triunfar multiplicado por dos. El caso es que, algo no tan usual, tuvieron que sumar una fecha más y llegan a la sala leonesa los días 6 y 7 de febrero. Entradas agotadas. Y más, de manera natural, gente que los recomienda. Dos noches en El Gran Café a sala llena será el titular que dejarán los madrileños que están tan en movimiento que antes de llegar a ellos, ellos llegan a ti y antes de la entrevista ya está todo el pescado vendido. Dice Gisme, su vocalista, voz pausada, amable, una persona atenta: «Que haya tanto revuelo entre nosotros lo tenemos que ver como anecdótico. No podemos cargar con las expectativas, porque si hiciéramos eso nos quedaríamos sentados, esperándolas... A nosotros nos gusta estar en movimiento», asegura. De ahí puede venir su experiencia tocando en el Congreso de los Diputados, donde actuaron con motivo de las celebraciones del sexto aniversario de la proclamación del rey Felipe VI.

Ultraligera es una aún joven banda madrileña. Lo cual, lo de la juventud, se hacía ya necesidad en el ambientillo musical de este país. Su fichaje por una multinacional ha sido en parte el broche a mucho trabajo como banda de rock alternativo y directo de los que hacen afición. A base de canciones recientes como Matanza en el Hotel o El pueblo. Son dos de los temas adelanto del larga duración Pelo de foca. Aquel epé Europa los situó en un lugar destacado. Ahora toca una esperanzadora resituación para, quién sabe, liderar la escena rock en España.

A pesar de las evoluciones, el grupo tiene como origen la amistad de sus componentes, que se conocían ya del instituto. Es decir, que esto explica una intención ya de antaño, pese a su juventud, en cuanto a gustos y grupos a seguir que ellos ubican indefectiblemente en el rock alternativo. Pero en su propuesta tienen cabida desde una despampanante descarga de rock y actitud escénica, a una balada: «Creemos que en cualquier disco tiene que haber buenas comsposiciones y eso hace que sean diferentes para cada estado de ánimo», señala Gisme en términos generales, porque en cualquier caso siempre surgiría la vuelta al lugar de lo alternativo.

Habría que advertir al respetable que no debería perderse el concierto, pero no se trata de ser sádico. Lo dicho: no hay entradas. Sobre el escenario dejan bastantes señas de su idea de la música. «Nuestro directo llega bastante a la gente, pero surge de nosotros. Antes de salir al escenario, antes de tocar, estamos igual de nerviosos, de espontáneos. Cuando vamos a tocar tenemos un alto estado de excitación», asegura.

Ultraligera surgió en 2021. Sus letras cuentan historias sobre personajes descarriado y sus viajes, y una música con influencias desde el indie hasta el grunge. Han generado un universo propio del que cada vez más oyentes quieren formar parte.