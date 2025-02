Suiza veta la entrada a la 'estrella' del Musac Ai Weiwei

Publicado por EFE / DL León Creado: Actualizado:

El célebre artista y disidente chino Ai Weiwei, que protagoniza en el Musac la exposición más importante del año, Don Quixote, ha visto denegada su entrada a Suiza este martes y ha sido expulsado, según él mismo denunció en redes sociales. Weiwei, de 67 años, llegó al aeropuerto de Zúrich en un vuelo procedente de Londres, pero las autoridades alegaron que no podía entrar por carecer de visa, lo que obligó al creador a pasar la noche en el aeropuerto antes de ser enviado de vuelta a Reino Unido. «Me han dicho que esto es Suiza, no Portugal (país en el que reside habitualmente). Estoy durmiendo en un banco con una manta, esperando a ser deportado en la mañana», indicó Ai en su cuenta de Instagram. La policía de Zúrich confirmó que el artista no poseía los documentos necesarios para entrar en Suiza, país del espacio Schengen (en el que no se encuentra Reino Unido).