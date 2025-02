Remedy se sube al cartel del Lion Rock

Publicado por León Creado: Actualizado:

Lion Rock Fest ya tiene nueva banda confirmada. Se trata de Remedy, formación sueca que es toda una referencia en la escena del rock melódico más contemporáneo. Lion Rock Fest volverá a celebrarse en el Palacio de Congresos y Exposiciones el 8 de noviembre de 2025 con las entradas ya disponibles en www.lionrockfest.com y de Ticketmaster.

Remedy, Stellheart, Shiraz Lane y Chez Kane son ya las cuatro bandas confirmadas del festival leonés. Remedy se ha establecido rápidamente como una de las estrellas en ascenso más brillantes de la escena del rock melódico. Hicieron su debut con el álbum Something That Your Eyes Won't See en 2022, cautivando al mundo de la música con su energía contagiosa.