En defensa de la calzada de la Valdería

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, avanzó ayer que los «tres atentados» en el patrimonio arqueológico de Castilla y León durante esta legislatura tendrán su respuesta vía judicial y administrativa, esta segunda, por el momento, «paralizada» hasta conocer la posición de los jueces al respecto. En concreto, en lo que respecta a León, el consejero se refirió a los daños producidos en el patrimonio de la Calzada Romana en Castrocalbón. También enumeró otros dos casos, como son el Yacimiento de Pintia, en la provincia de Valladolid, y el recientemente conocido del campamento romano en el norte de Palencia.

En la Calzada de la Valdería, en Castrocalbón, los destrozos causados por la maquinaria pesada afectaron a aproximadamente 1.500 metros de un itinerario bimilenario trazado en época del emperador Vespasiano. Los hechos ocurrieron en marzo de 2023. A lo largo de la calzada, que desemboca a pocos kilómetros en la Petavonium, se pueden apreciar las ollas de extracción de piedras para ejecutar este itinerario cargado de historia y singularidad.

«Son atentados absolutamente inaceptables. Los tres están ante el juez y nosotros abrimos la vía administrativa, de momento parada. Quienes actúan así son unos miserables y serán castigados, judicial o administrativamente», incidió Santonja, quien recordó que Castilla y León cuenta con más de 25.000 yacimientos arqueológicos. De hecho, explicó que la nueva ley de Patrimonio «ha categorizado y aumentado las sanciones». «No podemos impedir que un ciudadano abra la ventana de su casa y tire los muebles. Eso es lo que está sucediendo», lamentó.

Santonja respondió así al procurador de Vox Carlos Menéndez sobre las medidas que adoptará la Junta de Castilla y León para evitar atentados contra el patrimonio arqueológico de la Comunidad, sobre lo que este intuyó que «de su respuesta se constata que la Junta no tiene intención de hacer nada más que la vía administrativa». «Nos preocupa el inmovilismo e inacción de la Junta, que no está haciendo nada para que estos hechos no se repitan en el futuro», sostuvo.

Menéndez consideró que si el consejero «tuviera decencia política habría cesado» al director general de Patrimonio», Juan Carlos Prieto, a lo que Santonja contestó que «le mantiene» porque la «preocupación» por estos yacimientos «ha sido una constante en su vida». «De usted», matizó el procurador de Vox, «de decencia y política nada, se mantiene en su cargo desde julio del año pasado», cargó Menéndez, al recordar que Santonja permaneció en la Consejería cuando dimitieron los cargos públicos de Vox del Gobierno autonómico. Al respecto, el consejero lamentó el lenguaje de Menéndez. «Por decencia y profesionalidad mantengo al director general; con un currículum que ya quisiera tener usted desde muy lejos», deslizó.