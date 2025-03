'Polígono X' (2024)

: España, Francia /: Filmakers Monkeys, Cvpvla Studio, La Última Sensación, The Other Films, La Luna Productions /: 2024 /: 15 min /: Néstor López /: Juanjo Sánchez /: Néstor López /: Juan José Ballesta, Guillermo Hego, Deivis de Jesús /: La Luna Productions: Unas canchas de fútbol de barrio. Rana y su equipo se sienten humillados por los brasileños del barrio de al lado, que les ganan desde hace tiempo. Pero hoy no van a permitirse perder y menos delante de Alba, la ex de Rana, saliendo a jugar contra ellos en una partida de cinco contra cinco en donde todos tienen algo contra todos. Esta es la oportunidad perfecta para los chicos del barrio Polígono X de hacer algo que llevan esperando mucho tiempo: expulsar a los brasileños de su barrio.