Estrellas que hicieron lucir a León en el mundo

Frank Sinatra, Sophia Loren y Cary Grant no estuvieron en León. Rodaron en Ávila Orgullo y pasión —en España El gran cañón, como el título de la novela de C.S. Forester que inspiró la película—. El libro, poco fiel a la historia, relata un episodio de la Guerra de la Independencia que supuestamente tuvo León como escenario. Al menos la muralla no corrió riesgo de ser derribada. El equipo de la cinta dirigida y producida por Stanley Kramer, en la que participaron miles de extras, entre ellos un joven que llegaría a ser presidente de España (Adolfo Suárez), pidieron al Ayuntamiento de Ávila que les permitiera bombardear un tramo de la muralla, con el compromiso de pagar la restauración. Finalmente, no accedieron.

No fue la única superproducción que pasó de largo, pero León también tiene una historia de película. No hay que olvidar que aquí se rodó una de las primeras películas de este país, Salida de misa, cinta de 1904, de un minuto y medio de duración.

The Way (El Camino), protagonizada por Charlie Sheen y dirigida por su hijo, Emilio Estévez, popularizó aún más la ruta jacobea. A finales de los 90, la miniserie Camino de Santiago, trajo a León a Anthony Queen, Robert Wagner, Charlton Heston, Ann Archer o Joaquim Almeida. Una serie de intriga con un presupuesto de diez millones de dólares, dirigida por Robert Young, realizador de filmes como Criaturas feroces, Jane Eyre o Eichmann. Anthony Queen confesó que los días libres aprovechaba para recorrer la provincia, que los paisajes «eran increíbles» y que le habían «encantado» Astorga, Riaño y las cuevas de Valporquero. Charlton Heston declaró que conocía muy bien el Camino de Santiago.

En 1985 el célebre actor británico Alec Guinness rodó en la Catedral de León algunas escenas de Monseñor Quijote, de Rodney Bennet, donde no interpretaba al caballero andante de Cervantes, sino al párroco de un pueblecito español. El que sí interpretó al Quijote, rodada en parajes leoneses, fue Fernando Rey, junto a Alfredo Landa, en el papel de Sancho Panza. Vicente Aranda grabó en la Catedral leonesa Juana la Loca, protagonizada por Pilar López de Ayala y el italiano Daniele Liotti.

El monje Caviezel

John Caviezel, conocido por películas como La delgada línea roja y series como Person of Interes, rodó en León el documental de ficción Onyx. Los reyes del Grial. El actor norteamericano estaba convencido de que dios le trajo a León. Caviezel, que oyó misa en inglés en la Catedral antes de ponerse ante la cámara vestido de monje, contempló a solas el cáliz de Doña Urraca y confesó estar fascinado con la ciudad. El filme, dirigido por el mexicano Roberto Girault, contó en el reparto con la portuguesa María de Medeiros y el británico Anthony Howell.

La actriz Shirley MacLaine, candidata a seis Oscar y ganadora de uno por La fuerza del cariño, y protagonista de filmes como El apartamento, estuvo en León, aunque no por trabajo, sino para hacer el Camino de Santiago. Alta, delgada, de mirada casi transparente e icono de los 70, por su papel en la cinta erótica Emmanuelle, Sylvia Kristel, también pasó por León.

Alatriste no se rodó en León, pero su protagonista, el actor neoyorquino Viggo Mortensen, quiso empaparse del acento antes de rodar la película de Agustín Díaz Yanes. Luego vivió un ‘romance’ con esta provincia, donde quiso estrenar la cinta en el Teatro Emperador, poco antes de que bajara el telón definitivamente y donde una butaca lleva su nombre.

Omero Antonutti, Icíar Bollaín, Lucía Bosé, Gracita Morales, Imperio Argentina, Ornella Muti, Julia Gutiérrez Caba, Antonio Resines, Héctor Alterio, Federico Luppi, Vicente Parra, Santiago Ramos, Kiti Manver, José Luis López Vázquez, Concha Velasco, Francisco Rabal, Jorge Perugorría o Mercedes Sampietro son

algunos de los actores que han grabado en escenarios de León.

Entre los directores que eligieron exteriores leoneses para sus rodajes: Antonio del Amo (Alas de juventud), Francisco Lucio (El aliento del diablo), Francisco Regueiro (Las bodas de Blanca), León Klimovsky (El bordón y la estrella), Pedro Olea (El bosque del lobo), Gracia Querejeta (Cuando vuelvas a mi lado), Ricardo Franco (Después de tantos años), Andrés Linares (Doblones de a ocho), Javier Corcurera (La guerrilla de la memoria), Enrique Gabriel (Las huellas borradas), Rafael Gil (El mejor alcalde, el rey), Antonio Giménez Rico (Luces y sombras), Pedro Lazaga (Sor Citroën), Mario Camus (La vieja música y La joven casada) y más recientemente Villaviciosa de al lado), con Leo Harlem y Carmen Machi como protagonistas.

Las alfombra rojas

Uno de los mejores escenarios para ver desfilar estrellas de cine fueron los Micrófonos de Oro de Ponferrada. Por la alfombra roja de estos premios creados por el periodista Luis del Olmo desfilaron actores y actrices como Emilio Aragón, Belén Rueda, Concha Velasco, Eduardo Noriega o Mario Casas, entre otros. Dos de los actores españoles más internacionales, Penélope Cruz y Javier Bardem, premiados en los Micrófonos de Oro, excusaron en su momento su asistencia por motivos profesionales. Sí estuvo, en cambio, Antonio Banderas.

Otro festival, el de Cortos de Astorga, ha permitido ver en la capital maragata a actrices como Marisa Paredes, Emilio Gutiérrez Caba, Lola Dueñas, Karra Elejalde, Verónica Forqué o Assumpta Serna. El Festival de Cine y Televisión Reino de León, cuya última edición se celebró en 2020, llevó al Auditorio —en las galas de entrega de premios— a intérpretes como Tristán Ulloa, Pedro Casablanc, Álvaro de Luna, Víctor Clavijo, Ana Wagener o el leonés Roberto Enríquez.

Castilla y León Film Commission, creada para conseguir rodajes en la Comunidad, no ha logrado traer ninguna superproducción a esta provincia.