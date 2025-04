La abuela leonesa de Xaquín del Valle-Inclán

Nada más reconfortante que reivindicar a la mujer en la historia. Siempre injustamente olvidada e incluso eclipsada por la mediocridad del protagonista de turno. En el caso de la leonesa Josefina Blanco coincide además que por sí misma constituyó toda una institución como una de las mejores actrices de España. Si su perfil actoral hubiera discurrido por derroteros dramáticos, su figura de intérprete hubiera sido legendaria. Eso sí, mientras estuvo en activo fue de las actrices más importantes y valoradas de la época, adorada incluso por el entorno de María Guerrero. Quien llega a estas conclusiones es Xaquín María del Valle-Inclán, nieto de la leonesa y del celebérrimo autor de Luces de Bohemia, esto es Ramón María del Valle-Inclán. Pero su nieto, afortunadamente para todos, sigue la pista tanto de su abuelo como de su abuela. Y eso le conecta con León, tras la pista de una mujer de época.

«Antes que nada, mi mayor reconocimiento al archivo diocesano de León. Amables, eficaces y te dejan trabajar. En el de Santiago sólo piensan en cobrar», advierte de primeras acerca de sus incursiones por León a la caza del origen real de su abuela.

De repente, es como hablar con la historia de la literatura universal. Pero rápidamente se percibe que quien sí ha estado ahí muestra la amabilidad de los sabios, la normalidad de la riqueza intelectual tratada sin actitud de superioridad. Xaquín del Valle-Inclán (Santiago de Compostela, 1953) es un escritor, profesor e investigador gallego, al margen de estas descendencias.

«El primer problema eran los apellidos de mi abuela: Blanco y Tejerina. La Casa Hospicio de León estaba llena del apellido Blanco. Por lo que sabíamos que mi abuela era de León pero no sabíamos más», dice. «Recorrí todas las parroquias de León hasta que encuentro datos: Francisco Blanco, su padre, es hijo de Pedro Blanco, que era de la casa cuna». Su padre se casó con otra chica de la casa cuna, de apellido Tejerina y ahí nace Josefa María Ángela Blanco Tejerina en 1879 en la plazuela del Mercado.

«Cuando muere su madre se fue a Madrid con su tía Concepción Suárez Tejerina, que era actriz. Por eso mi abuela es actriz ya a los 5 años. ¿Por qué se va con su tía? Tal vez su padre cree que es lo mejor. El caso es que allí se convierte en una actriz con fama y reconocimiento. Destacó haciendo de personaje inocente. Luego se dijo que fue Valle-Inclán, mi abuelo, el que forzó su salida del teatro. Pero no es verdad. Lo deja una vez que decide no subirse al escenario porque no pagan. Él era el director artístico y también decide lo mismo. Si a eso se le suma que estaba cansada de que siempre le ofrecieran ese mismo papel, con la llegada de los hijos decide dejarlo», relata. El otro capítulo que se puede abordar es el de la decidida Josefina Blanco, cuando recurre a Clara Campoamor como abogada para separarse del escritor. «Fue el primer juicio por divorcio. Pero pidió la separación porque era muy católica».