Una galería vienesa ha sacadoa la venta por 38 millones de euros (41 millones de dólares), un lienzo del pintor inglés William Turner (1775-1851) que había sido dado por desaparecido y que fue descubierto hace poco en una colección privada austríaca. Se trata del clásico de Turner Venice, seen from the Canale della Giudecca, with the Santa Maria della Salute Church.